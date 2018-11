Jong Ajax, Roda en NEC scoren vijf keer; duur puntverlies van Sparta

Sparta Rotterdam heeft duur puntverlies geleden in de strijd om het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie. De Kasteelheren verloren vrijdag met 3-0 van Helmond Sport en Go Ahead Eagles en FC Den Bosch, de nummers één en drie, kunnen later uitlopen. TOP Oss deed slechte zaken in de tweede periode, want men ging hard onderuit tegen Roda JC Kerkrade: 0-5. FC Twente verloor in Enschede met 2-5 van de beloften van Ajax.

Helmond Sport - Sparta Rotterdam 3-0

Tibeau Swinnen maakte in de eerste helft het verschil, want de Belgische aanvoerder benutte een strafschop na een overtreding op Arne Naudts. Het Sparta van Henk Fraser kreeg diverse kansen, maar onder anderen Janne Saksela en Lars Veldwijk kregen de bal er niet in. In de tweede helft scoorde Sparta opnieuw niet en uit het niets werd het na 63 minuten 2-0: Nick de Louw schoot raak. Daar bleef het niet bij, want twaalf minuten voor tijd werd het door een kopbal van Naudts ook nog 3-0. Bij Sparta deed Royston Drenthe vanwege blessureleed overigens niet mee.

TOP Oss - Roda JC Kerkrade 0-5

Roda was binnen 45 minuten klaar met TOP, want toen stond het 0-3. Mario Engels scoorde na zes minuten bij een vrije trap en na een kwart wedstrijd spelen krulde Gyliano van Velzen de bal na voorbereidend werk van Engels in de verre hoek. Roda zat op rozen en liep via een intikker van Nicky Souren uit naar 0-3 in het Frans Heesen Stadion. Na rust liep het bezoek uit Limburg verder weg van TOP, want doelman Nick Olij ging na een uur in de fout en maakte een eigen doelpunt. In de slotfase werd het ook nog 0-5: Engels omspeelde de keeper en schoof binnen.

FC Twente - Jong Ajax 2-5

In een volgepakte Grolsch Veste leek FC Twente een eenvoudige avond tegemoet te gaan, want na zes minuten opende Javier Espinosa na goed afjagen van Tom Boere de score. Hierna boog Ajax de achterstand om: Sven Botman trok de stand gelijk en via Sergino Dest en Jurgen Ekkelenkamp werd het 1-3. Tussendoor dacht FC Twente te scoren, maar een treffer van Cristian González werd afgekeurd. Na de onderbreking bracht FC Twente de spanning via Peet Bijen terug in de wedstrijd, maar verder kwam de gastheer niet meer. Václav Cerny benutte een strafschop voor de 2-4 en Ekkelenkamp scoorde op aangeven van Perr Schuurs.

Telstar - Almere City 1-1

Almere had in de eerste helft een licht veldoverwicht en kreeg een paar goede kansen, maar het bleef 0-0. Onder anderen Edoardo Soleri werd gevaarlijk; een kopbal van hem zeilde vlak voor rust bijvoorbeeld rakelings naast na een hoekschop. Aan de andere kant stiftte Shaquill Sno net naast. In de tweede helft scoorde Telstar al snel, want Terell Ondaan tikte de 1-0 voorbij doelman Timo Plattel. Onder anderen Andreas Calcan zorgde hierna voor dreiging en het was diezelfde Calcan die na 85 minuten scoorde. Hij bezorgde de gasten uit Flevoland met een hard schot een punt.

SC Cambuur - FC Eindhoven 1-3

FC Eindhoven kende een droomstart, want na drie minuten scoorde Marcelo Lopes. Hierna kreeg Alvin Daniëls van de bezoekers mogelijkheden, alvorens Kevin van Kippersluis na een voorzet van Issa Kallon afwerkte voor de 1-1. De ruim 6.800 toeschouwers zagen hoe Daniëls er hierna met een bekeken schot 1-2 van maakte en dicht bij de 1-3 was, maar toen redde Xavier Mous. Ook na de pauze was FC Eindhoven de bovenliggende partij. Zo raakte Samy Bourard de paal en redde Mous op een inzet van Elisha Sam. Op een inzet van Jarno Janssen, na 79 minuten spelen, was de keeper evenwel kansloos: 1-3. Mous stopte hierna nog wel een strafschop van Elton Kabangu.

NEC – FC Volendam 5-1

NEC en Volendam gingen met een gelijke stand rusten in Nijmegen. Boy Deul zette de uitploeg na 25 minuten op voorsprong, maar snel daarna trok Jonathan Oktia de stand gelijk: 1-1. In het begin van de tweede helft was Brahim Darri de gevaarlijkste man aan de kant van NEC en na enkele minuten in het tweede bedrijf leidde dat al tot de 2-1, aangezien de aanvaller keurig in de lange hoek afrondde. Even later zorgde Darri met een prachtig afstandsschot voor een ruimere marge, waarna Rens van Eijden en Annas Achahbar de laatste twee treffers voor hun rekening namen.

Etienne Vaessen dacht het wel even op te lossen... ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 30 november 2018

FC Dordrecht - RKC Waalwijk 2-0

De Schapenkoppen presteren dit seizoen slecht in de Keuken Kampioen Divisie en stonden voorafgaand aan het duel op de negentiende plek. Tegen laagvlieger RKC Waalwijk zag Dordrecht kans de tweede zege van het seizoen te boeken, zeker nadat Oussama Zamouri na een halfuur spelen, na goed voorbereidend werk van Renny Smite, de 1-0 maakte. Vlak na de rust trof Zamouri weer doel. De aanvaller profiteerde profiteerde van matig keeperswerk van Etienne Vaessen, waardoor de zege in de tas was.

MVV Maastricht - Jong AZ 1-1

Beide ploegen leken met een 0-0 stand te rusten, maar vlak voor het verstrijken van de eerste helft sloeg MVV toe. Koen Kostons schatte een voorzet van Joeri Schroijen op waarde in en kopte raak: 1-0. Een kwartier voor tijd kregen de Alkmaarders loon naar werken, aangezien Henri Weigelt bij de eerste paal binnen knikte. MVV had vervolgens de beste kansen om nog met de zege aan de haal te gaan, zoals de poging van Asumah Abubakar op het aluminum, maar de Limburgers konden het net niet meer vinden.