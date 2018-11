FC Utrecht werkt 3-0 achterstand rap weg in waar spektakelstuk

FC Utrecht heeft vrijdagavond een punt gepakt tegen Excelsior, nadat de ploeg van trainer Dick Advocaat ging rusten met een 3-0 achterstand. In de tweede helft rechtte Utrecht de rug en kwam het binnen tien minuten knap terug tot 3-3. Door de remise klimt Utrecht naar de vierde plek in de Eredivisie, terwijl Excelsior met zestien punten in de middenmoot blijft bivakkeren.

Excelsior beleefde een droomstart en na acht minuten stond het al 2-0 in het voordeel van de Kralingers. Na zes minuten ontstond er een onoverzichtelijke situatie voor het doel van David Jensen. Nadat de paal eerst nog redding bracht, kon Elías Már Ómarsson profiteren van het slechte wegwerken van de bal van Utrecht. Twee minuten later verdubbele Ryan Koolwijk met een droge knal de score. Luigi Bruins gaf een steekpass op de geheel vrijstaande middenvelder, die vanaf de zijkant van de zestien meter het leer in het doel werkte: 2-0.

De Kralingers kwamen zodoende op de snelste 2-0 voorsprong in een Eredivisie-duel sinds 14 oktober 1984, toen tegen PEC Zwolle (vier minuten). Na 25 minuten werd Utrecht verder op afstand gebracht nadat scheidsrechter Richard Martens een duwfout zag ten opzichte van Jeffry Fortes. Vanaf elf meter faalde Bruins niet: 3-0. Utrecht besefte dat het in de tweede helft uit een ander vaatje moest tappen om met een goed resultaat huiswaarts te keren.

Gyrano Kerk bracht de Domstedelingen op het goede spoor door na 55 minuten te scoren na een goede aanval vanaf rechts. Even later tikte invaller Nick Venema van dichtbij ook nog de 3-2 tegen de touwen na geklungel in de defensie van Excelsior. De bezoekers leken halverwege de tweede helft een vrije trap mee te krijgen, maar na inmenging van de VAR wees Martens naar de stip. Simon Gustafson schoot vervolgens raak en completeerde de comeback.

Na de 3-3 had Utrecht ook de meeste aanspraak om er met de overwinning vandoor te gaan. Onder anderen Gustafson, Venema en Oussama Tannane hadden het vizier echter niet op scherp staan. Vijf minuten voor tijd moest Sean Klaiber inrukken van Martens, nadat hij zijn tweede gele kaart pakte door Bruins te vloeren. Daarna werd er echter niet meer gescoord, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.