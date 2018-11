Bayern bevestigt: ‘Het is iets voor de komende zes tot twaalf maanden’

Oliver Kahn lijkt de gedroomde nieuwe voorzitter van Bayern München te zijn. BILD meldde woensdag dat de oud-doelman de beste papieren heeft om het stokje van Uli Hoeness over te nemen. Hoeness erkende vrijdag op de jaarvergadering dat Kahn in beeld is bij de club uit Beieren.

“Kahn speelt een rol in onze reflecties”, zo wordt Hoeness geciteerd door diverse Duitse media. “Het is geen thema voor vandaag of morgen, maar wel voor de komende zes tot twaalf maanden.” Of Kahn inderdaad de beoogde nieuwe preses is, dat wilde de bestuurder niet bevestigen: “Ik doe niet mee aan speculaties.”

Het zou ook kunnen dat Kahn niet de vervanger wordt van Hoeness, maar van uitvoerend bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Hoeness hoopt echter dat de 63-jarige Rummenigge zijn aflopende contract gaat verlengen: “Ik zou het leuk vinden als hij nog ten minste twee jaar doorgaat.”

Tijdens de jaarvergadering spraken Hoeness en Rummenigge ook nog het vertrouwen uit in trainer Niko Kovac. “Beste Niko, we wensen jou veel succes toe bij de club. We hopen je voor een lange tijd bij ons te hebben”, aldus Hoeness. Rummenigge: “We hebben in Niko een jonge en goede trainer die we allemaal zouden moeten steunen.” Bayern gaat zaterdag op bezoek bij Werder Bremen.