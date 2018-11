Maradona vertoont wangedrag langs de kant en mist cruciaal promotieduel

Diego Maradona is met Dorados de Sinaloa dicht bij promotie, maar de Mexicaanse club moet het in de beslissende wedstrijd tegen Atlético San Luis doen zonder de aanwijzingen van de Argentijnse oefenmeester. Maradona is namelijk voor een duel geschorst vanwege wangedrag tijdens de eerste wedstrijd.

Dorados de Sinalo won vrijdag het heenduel met 1-0, waardoor promotie naar de hoogste competitie in Mexico lonkt. Maradona zal bij de return zondagnacht echter niet op de bank zitten, aangezien de voetballegende in blessuretijd wangedrag vertoonde. De Argentijn vond onder meer dat scheidsrechter zijn ploeg benadeelde.

Maradona ging verhaal halen bij de vierde official en maakte ook ruzie met Atletico-trainer Alfonso Sosa. De scheidsrechter besloot Maradona weg te sturen, waarna de icoon op eigenzinnige wijze het veld verliet, waarbij hij onder meer het publiek opzweepte en het veld kuste. Bij de volgende wedstrijd zal assistent Luis Islas de honneurs waarnemen.