Gabriel Barbosa ambieert een stap naar de Premier League. De spits, die momenteel door Internazionale wordt verhuurd aan Santos, keert in januari terug naar Italië, maar de kans is aanwezig dat Inter de aanvaller gelijk weer laat vertrekken. Everton, Crystal Palace en West Ham United zouden de komst van de jongeling wel zien zitten.

“Dat zijn grote clubs met kwaliteitsspelers”, reageert Gabigol in gesprek met de Daily Mail op de transfergeruchten. “Hopelijk zal iedereen tevreden zijn als er een overeenkomst wordt bereikt. Er zijn veel partijen betrokken, zoals Inter, die mij nog in dienst heeft. Er is nog niets besloten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat ik in Brazilië blijf voetballen.”

“De Premier League heeft altijd geweldige spitsen gehad, het was een plezier om dat op televisie te zien. Die competitie is snel en dynamisch, met veel titelkandidaten. Er is overal kwaliteit. Dat zint mij wel”, aldus de aanvaller, die bij Inter een moeizame relatie onderhield met Frank de Boer. De voormalig trainer van i Nerazzurri uitte na zijn dienstverband in Italië kritiek op de houding van de Braziliaan.

“Het grappige is dat De Boer dat nooit recht in mijn gezicht heeft gezegd. Hij heeft het er nooit over gehad. Hij was mijn trainer en hij kon dat prima doen, denk ik zo. Toch zie ik dit als een teken dat hij mij wilde proberen te helpen. Ik respecteer zijn mening”, aldus de 22-jarige aanvaller, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij de topclub uit Milaan.