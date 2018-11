‘Ik vroeg op Skype aan mijn moeder hoe ik de pasta moest koken’

Newcastle United staat na dertien speelronden met twaalf punten op de dertiende plaats in de Premier League. The Magpies staan slechts vier punten boven de degradatiestreep en zouden daar niet moeten staan, betoogt José Salomón Rondón. De aanvaller, die wordt gehuurd van West Bromwich Albion, stelt dat Newcastle in de top van de Premier League moet spelen.

“Deze club heeft in de Champions League gespeeld. Waarom zou dat niet opnieuw kunnen? Voetbal is onvoorspelbaar. Je kunt nieuwe grote hoogten bereiken. We zijn dit seizoen alleen slecht gestart tegen grote ploegen in de eerste zes speelronden”, aldus Rondón in een interview met de Daily Mirror. “De laatste drie duels hebben we gewonnen en punten gepakt. We zijn goed op weg.”

“Er zit nooit zo’n groot verschil tussen de nummer acht en negentien. Echt waar. Sommige teams geven veel geld uit en hebben daardoor de kans om het beter te doen. Als we met Newcastle onze wedstrijden thuis blijven winnen, dan kunnen we omhoog kijken.” Rondón maakte in 2015 de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar West Bromwich, maar die club degradeerde naar de Championship.

Omdat de Venezolaan op het hoogste niveau actief wilde blijven, koos hij ervoor om aan de slag te gaan bij Newcastle. In het vraaggesprek vertelt Rondón trots te zijn dat hij het heeft gemaakt in de voetballerij. “Het was een hobby, om gezond te blijven, maar toen zei mijn vader dat ik professional zou worden. Hij wist het. Hij heeft nooit gevoetbald, maar hielp mij met rechts en links tegen een muurtje schieten.”

De nu 29-jarige Rondón verdiende in 2008 een transfer van Aragua FC naar Las Palmas. “Het was het moeilijkste om mijn familie achter te laten, maar ik wilde in Europa spelen. Mijn moeder zei: ‘ga!’ Ze huilde. Ik ook, natuurlijk… Ik was zestien. Ik wist niets, ik wist niet eens hoe ik mijn kleren moest wassen of hoe ik moest koken. Zo vroeg ik op Skype aan mijn moeder hoe ik de pasta moest koken.”

“Als mijn oma er dan bij was, riep ze: ‘doe het water in de pan!’” De 71-voudig international kwam hierna uit voor Málaga, Rubin Kazan en dus voor Zenit. In Rusland verdiende Rondón geld als water en scoorde hij in 73 competitiewedstrijden 33 keer. Hij had het er naar zijn zin, maar werd er ook geconfronteerd met racisme: “Het is vreselijk, maar je moet gefocust blijven op het veld”, zegt El Gladiator.

“Sommige mensen proberen je te beledigen, maar dat zijn geen snuggere mensen. Ik ben niet in hen geïnteresseerd. Ze raken me nooit, zover laat ik ze niet komen. Ik ben gewoon trots. Dit is mijn kleur, dit is mijn huid. Ik kom uit Zuid-Amerika. Alle mensen in de wereld zijn gelijk.” Met Newcastle neemt José Salomón Rondón het zaterdag in het eigen stadion op tegen West Ham United, dat veertiende staat.