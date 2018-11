AC Milan spitst de oren: ‘Het is overduidelijk dat ik meer wil spelen’

Cesc Fàbregas baalt stevig van het gebrek aan speelminuten bij Chelsea. De 31-jarige middenvelder uit Spanje is onder manager Maurizio Sarri veroordeeld tot een reserverol en daar is hij niet blij mee. Tegenover verschillende Engelse media uit Fàbregas zijn onvrede over zijn huidige situatie bij de Londenaren.

“We hebben een goede selectie met veel waardevolle spelers. Ik ben nog wel gelukkig op Stamford Bridge, maar het is overduidelijk dat ik meer wil spelen. Ik heb met niemand gesproken, maar het is duidelijk dat ik geen hernieuwd contract heb getekend. Nu kan ik in januari met clubs onderhandelen en er zullen waarschijnlijk veel geïnteresseerde clubs zijn.”

“Of ik tot aan het eind van het seizoen blijf? Voor nu zeg ik: ja”, aldus de middenvelder, die dit seizoen nog maar 48 minuten in de Premier League heeft gespeeld. In totaal is Fàbregas dit seizoen tien keer binnen de lijnen verschenen namens Chelsea. Naar verluidt heeft onder meer AC Milan vergevorderde belangstelling voor de routinier.

“Ik zal in december ook wel weer wedstrijden meepikken. Ik weet al welke wedstrijden ik zal spelen en ik ben er klaar voor. Ik heb met de manager gesproken. Hij is heel duidelijk met mij. Ik moet gewoon klaarstaan wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt. Dat is het”, besluit Fàbregas, die sinds de zomer van 2014 actief is voor de Londenaren.