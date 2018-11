Kameroen raakt organisatie voor Afrika Cup 2019 kwijt

Kameroen zal volgend jaar niet de organisator zijn van de Afrika Cup. De Afrikaanse voetbalbond (CAF) heeft tijdens een buitengewone vergadering in Accra bekendgemaakt dat de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd en dat de infrastructuur in het land niet op niveau is.

Zes landen stelden zich in 2014 kandidaat voor de organisatie: Algerije, Congo-Kinshasa, Guinee, Ivoorkust, Zambia en Kameroen. In september van dat jaar werd Kameroen aangewezen als organisator, maar na een laatste inspectie onder leiding van onafhankelijk onderzoeker Roland Berger is de CAF tot de conclusie gekomen dat het toernooi elders afgewerkt zal moeten worden.

Andere landen hebben nu tot 31 december de tijd om zich kandidaat te stellen. Naar verluidt zijn Marokko, Egypte en Zuid-Afrika de grootste kanshebbers om de organisatie op zich te nemen. Het Kameroen van Patrick Kluivert en Clarence Seedorf was automatisch geplaatst, maar het valt nog te bezien of men die status behoudt nu Kameroen het toernooi niet meer zal organiseren.

CAF-voorzitter Ahmed Ahmed sprak in september al zijn zorgen uit: “Ik ben er niet zeker van dat Kameroen er klaar voor is om de Afrika Cup te organiseren. Er zijn nog veel dingen die moeten gebeuren en er is niet veel tijd meer.” Het zou voor Kameroen de eerste keer sinds 1972 zijn geweest dat men de Afrika Cup zou organiseren.