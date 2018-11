Transfer naar Celtic ketste af: ‘Ik kan me er nu nog kwaad om maken’

Anco Jansen had in de zomer de overstap kunnen maken naar Afjet Afyonspor, een club die uitkomt op het tweede niveau van Turkije. Hij kon daar beduidend meer verdienen dan bij FC Emmen, maar omdat zijn dochtertje net pas was geboren, koos hij ervoor om met zijn gezin in Nederland te blijven.

Of de 29-jarige aanvoerder ook volgend seizoen nog aan De Oude Meerdijk voetbalt, dat weet hij niet. Volgens Jansen zijn er ‘duidelijke afspraken’ gemaakt, zo vertelt hij aan FC Emmen Rood Wit TV: “Of er een kans bestaat dat ik de club in de winterstop verlaat? Zeg nooit nooit, maar ik wil handhaven met FC Emmen. Dan kan ik natuurlijk niet vertrekken in de winterstop.”

“Wat er na dit seizoen gebeurt zien we dan wel weer. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik nog een keer weer naar het buitenland wil. We hebben het in Turkije goed naar ons zin gehad en het ligt voor de hand dat ik daar ooit nog terugkeer. Dat is in ieder geval wel mijn ambitie”, aldus Jansen.

De Zwollenaar voetbalde eerder twee jaar voor Boluspor en had in 2013 nog bij Celtic terecht kunnen komen. “Ik kan me er nog steeds kwaad om maken. Ik was al in Schotland. Met De Graafschap heb ik ook helemaal niets. Dat komt door de mensen die toen in de clubleiding zaten. Ze hebben wel een prachtig shirt trouwens.” De Graafschap wees een huurvoorstel met een optie tot koop af.