Talent dreigt met vertrek bij Manchester City: ‘Hij moet beslissen’

Brahim Díaz heeft naar verluidt besloten om zijn contract bij Manchester City niet te verlengen. De aanvallende middenvelder schijnt op het punt te staan om naar Real Madrid te vertrekken en Josep Guardiola wacht rustig af wat er gaat gebeuren, zo vertelde hij vrijdag op de persconferentie.

“De situatie van Brahim is erg simpel”, zo wordt Guardiola geciteerd door de Engelse media. “Wij willen hem. We willen zijn contract met vier of vijf jaar verlengen. We doen er echt alles aan om te zorgen dat hij hier blijft. Maar het is aan hem. Als hij niet wil blijven, moet hij vertrekken. Zo simpel is het.”

“Sinds zijn komst hebben we hem beschermd. Dat geldt ook voor Phil Foden en Jadon Sancho. Maar hij moet beslissen, dat is alles. We doen er alles aan, maar het zijn uiteindelijk de spelers die beslissen.” Díaz maakte in 2014 de overstap van Málaga naar Manchester City en heeft nog een contract tot medio 2019.

Tot dusverre kwam de international van Spanje Onder-19 veertien keer in actie in het eerste elftal van the Citizens en daarin was hij goed voor twee doelpunten. Die treffers maakte hij op 1 november in de EFL Cup-wedstrijd tegen Fulham (2-0). Manchester City neemt het zaterdag op eigen veld op tegen Bournemouth.