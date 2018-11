‘Ik heb op mijn flikker gehad, ja, dat mag je gerust weten’

FC Dordrecht besloot vorige week maandag om Gérard de Nooijer op non-actief te zetten. Technisch directeur Peter Drijver liet weten de trainer ‘te veeleisend en te professioneel’ voor zijn spelers te vinden, al legde hij later uit dat hij die woorden beter niet had kunnen kiezen. In gesprek met Voetbal International vertelt Drijver vrijdag dat hij de ‘verkeerde woordkeuze’ heeft gebruikt.

Drijver had het bij een verklaring kunnen laten waarin FC Dordrecht vanwege de teleurstellende sportieve resultaten afscheid zou nemen van De Nooijer. “Had gekund, maar dat is me te makkelijk. Het had een hoop ophef gescheeld, dat snap ik. Ik heb op mijn flikker gehad, ja, dat mag je gerust weten.”

Update: FC Dordrecht distantieert zich van uitspraak over De Nooijer

FC Dordrecht neemt in statement afstand van de lezing dat De Nooijer ‘te professioneel’ zou zijn geweest voor de spelersgroep. Lees artikel

FC Dordrecht gaat ‘zorgvuldig te werk’ als het gaat om het zoeken naar een nieuwe trainer. Drijver sluit niet uit dat er een tussenpaus wordt aangesteld om voor volgend seizoen ‘de juiste man’ binnen te halen. Momenteel neemt Scott Calderwood de honneurs waar in het Riwal Hoogwerkers Stadion.

De 49-jarige De Nooijer was sinds juli 2016 werkzaam bij De Schapenkoppen en zei in gesprek met het weekblad met veel plezier bij de club te hebben gewerkt. “Ik heb alles gegeven. Als ze het niet voldoende vinden, is dat hun beslissing. Ik wil niet weg, de club wil van me af.” FC Dordrecht neemt het vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie op tegen RKC Waalwijk.