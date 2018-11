Van Bommel begrijpt frustratie: ‘Wat ik tegen hem zeg? Geen sorry’

Erick Gutiérrez streek afgelopen zomer neer bij PSV, maar tot op heden moet de Mexicaans international het doen met een reserverol. Mark van Bommel geeft op een persconferentie in aanloop naar de topper tegen Feyenoord aan dat hij geen'sorry' hoeft te zeggen tegen de middenvelder vanwege de weinige minuten.

Hans Kraay jr. wil vrijdag van de trainer weten hoe hij Gutiérrez rustig houdt. "Net zoals tegen alle andere spelers die niet spelen, moet je gewoon zeggen wat je ervan vindt en waarom", zo registreert de camera van FOX Sports het antwoord van de oefenmeester van PSV. "Dat is mijn uitleg. Wat ik tegen hem zeg? Geen sorry.”

“Dan zeg ik hem gewoon wat ik ervan vind. Soms kan ik het ook niet uitleggen”, vervolgt Van Bommel, die stelt dat Gutiérrez rustig blijft onder de situatie. "Ze moeten teleurgesteld en gefrustreerd zijn. Dat had ik zelf ook. Het is een normale reactie van een speler. Dat verwacht ik ook van ze. Het is aan mij om uit te leggen wat ik ervan vind. Dat is het."

De twaalfvoudig international van Mexico annex boezemvriend van Hirving Lozano tekende afgelopen zomer een contract dat hem tot medio 2023 in Eindhoven houdt. Tot op heden heeft de 23-jarige Gutiérrez elf wedstrijden gespeeld voor de regerend landskampioen, waarin hij vier keer doel trof en één keer een medespeler in stelling bracht.