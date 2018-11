‘Andrés Iniesta wordt in Japan snel herenigd met David Villa’

David Villa is naar verluidt op weg om herenigd te worden met Andrés Iniesta. Volgens Deportes Cuatro gaat de spits, die afscheid gaat nemen van New York City FC, zich aansluiten bij Vissel Kobe, de Japanse werkgever van Iniesta. De aanvaller en middenvelder speelden eerder jarenlang samen bij Barcelona en de nationale ploeg van Spanje.

Villa sloot zich in 2010 aan bij Barcelona, dat veertig miljoen euro betaalde aan Valencia om de spits in te kunnen lijven. In drie jaar tijd speelde Villa 119 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht, met 48 goals en 22 assists als resultaat. Na een korte periode bij Atlético Madrid staat de veteraan sinds 2014 onder contract in de Verenigde Staten.

De topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Spanje wordt bij de transfer de derde voormalig Spaans international die in Japan actief zal zijn, naast Iniesta en Fernando Torres, die voor Sagan Tosu speelt. Villa gaf onlangs bij de bekendmaking van zijn vertrek bij New York City FC aan dat hij zeker als profvoetballer actief blijft.

“Mijn geest en mijn lichaam zijn toe aan een nieuwe uitdaging en ik denk dat dit het perfecte moment is om afscheid te nemen van NYCFC. Ik kan jullie natuurlijk nog niet vertellen wat de volgende stap zal worden voor David Villa, maar ik ga wel door met voetballen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik op een goed niveau kan presteren en als dat niet meer zo is, zal ik de beslissing nemen om naar huis te gaan."