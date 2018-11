Icoon zwaar onder de indruk en brengt uitgebreide ode aan Van Dijk

Jamie Carragher is diep onder de indruk van de impact van Virgil van Dijk bij Liverpool. De oud-verdediger van the Reds brengt in zijn column voor The Telegraph een ode aan de Oranje-international. De clubicoon erkent dat hij Van Dijk onderschatte toen de stopper zich in januari aansloot bij de topclub.

“Weinig spelers bij Liverpool hebben meteen zo'n invloed gehad op de ploeg. Hij heeft zich bewezen als een van de meest succesvolle aankopen van de laatste dertig jaar. Ik plaats hem wat dat betreft op gelijke hoogte met Mohamed Salah, die een ongelooflijk debuutseizoen had. Maar als Van Dijk zo door blijft gaan, dan ga ik verder”, aldus Carragher, die de namen van enkele Liverpool-legendes opnoemt.

“John Barnes, Kenny Dalglish en Graeme Souness tilden de club vanaf het eerste moment naar een hoger niveau. Als Van Dijk het verschil betekent tussen net niet en net wel een grote prijs winnen, dan hoort hij in het rijtje met de beste centrumverdedigers in de clubgeschiedenis”, aldus Carragher, die Van Dijk bestempelt als de beste verdediger in Engeland, waarbij Aymeric Laporte van Manchester City 'in de buurt' komt.

Volgens Carragher heeft de Nederlander de status van 'een van de beste spelers in de Premier League'. “Ik schat hem op gelijke hoogte als David Silva, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Harry Kane en Salah. Hij gaat in mei de bekende namen uitdagen voor de titel van Speler van het Jaar. Ik zou Van Dijk op dit moment voor geen enkele andere centrumverdediger willen inruilen.”