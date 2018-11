De Ligt: ‘Ik heb gehoord dat hij daar heel erg scherp in was’

Matthijs de Ligt had bij Ajax graag met Frank de Boer willen werken. Laatstgenoemde was jarenlang eindverantwoordelijke in Amsterdam en wist vier landstitels binnen te slepen. De Ligt heeft veel bewondering voor de spelerscarrière van De Boer en stelt dat de oud-verdediger het niet van zijn duelkracht en sprintsnelheid moest hebben.

“Maar van anticipatie, inzicht en slimheid”, geeft De Ligt aan in een interview met ELF Voetbal. De negentienjarige aanvoerder van Ajax haalt een sprintduel tussen De Boer en oud-aanvaller Ronaldo tijdens het WK van 1998 aan. “Ronaldo was natuurlijk veel sneller, maar De Boer sneed hem de pas af, slim als hij was. Zo onderschepte hij de bal.”

De Ligt, die iets soortgelijks onlangs deed tegen Kylian Mbappé van Frankrijk, vertelt dat hij 'daarom graag onder De Boer had gewerkt'. “Van hem had ik kunnen leren hoe je positioneel goed moet staan”, vervolgt de Oranje-international. “Dat je vooraf al nadenkt over wat er kan gebeuren, ook al is de bal nog niet bij je in de buurt.”

De verdediger hoort weleens positieve geluiden van spelers die veelvuldig met De Boer in de weer waren. “Van Daley (Blind, red.) en andere jongens die met hem gewerkt hebben, heb ik gehoord dat hij daar heel erg scherp in was, dat ze veel van hem hebben opgestoken”, aldus De Ligt, die het zondag met Ajax opneemt tegen ADO Den Haag in de Johan Cruijff ArenA.