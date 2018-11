Heerenveen hakt knoop door en neemt afscheid van verdediger

Nicolai Naess zet zijn loopbaan voort bij Sarpsborg 08, zo laat sc Heerenveen vrijdagmiddag via de officiële kanalen weten. De 25-jarige verdediger van de Friese club, die nog een contract tot de zomer van 2019 had, zet binnenkort zijn handtekening onder een verbintenis die hem vanaf januari 2019 aan de Noorse club verbindt.

Naess kwam in de zomer van 2017 over van Columbus Crew. Hij debuteerde op 23 december 2017 voor Heerenveen en speelde tot dusver in totaal tien Eredivisiewedstrijden voor de Friezen. Dit seizoen maakte Naess alleen in het verloren competitieduel met Heracles Almelo en in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Groene Ster minuten voor de club.

Heerenveen had overigens nog de optie om het contract van Naess met nog een jaar te verlengen. “We willen Nicolai bedanken voor zijn geweldige professionaliteit. We zijn blij dat hij nu een nieuwe uitdaging bij Sarpsborg 08 gevonden heeft. We wensen hem heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière”, zo reageert technisch manager Gerry Hamstra op de clubsite.