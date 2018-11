Van 't Schip keihard: 'Ik heb gezegd dat dit niet geaccepteerd wordt'

John van 't Schip beleeft mindere tijden bij PEC Zwolle. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie presteert onder de trainer al het gehele kalenderjaar ondermaats. Afgelopen maandag zette de coach Darry Lachman tijdelijk uit de selectie, maar vrijdag wilde Van 't Schip niet veel kwijt over de genomen maatregel.

In de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag afgelopen zaterdag (2-3) deed de verdediger er volgens de oefenmeester te lang over om zich klaar te maken voor een invalbeurt. Of het een optelsom was? "Wel een belangrijk moment", reageert Van 't Schip, geciteerd door de Stentor. Na het incident van zaterdag sprak de trainer zijn selectie toe.

“De jongens weten dat je je moet houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Dus ook dat je op tijd klaar moet zijn bij een invalbeurt. Bij Darryl was dat duidelijk niet het geval. Ik heb de rest van de spelers gezegd dat dit niet geaccepteerd wordt.” De coach had naar eigen zeggen geen keus en moest ingrijpen: “Dit was niet goed, klaar.”

De absentie van Lachman betekent een kans voor Destan Bajselmani, die doorgaans bij de beloften speelt. “Hij is geen centrale verdediger, maar meer een back. Hij doet het goed. In de voorbereiding heeft hij ook al met ons meegetraind. Dit is een beloning voor hoe hij zich in het tweede presenteert”, laat Van 't Schip vrijdag weten.