Ten Hag sluit Ziyech uit en kampt met twee twijfelgevallen: ‘Heb goede hoop’

Ajax neemt het zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA op tegen ADO Den Haag en Erik ten Hag kan tegen de club uit de Hofstad nog steeds niet beschikken over Hakim Ziyech. De trainer laat vrijdagmiddag op een persconferentie weten dat de aanvallende middenvelder nog niet voldoende hersteld is van een blessure.

Waar Ten Hag uitsluit dat de Marokkaans international van de partij zal zijn tegen ADO, bestaat de kans dat Lasse Schone en Kasper Dolberg, die kampen met pijntjes, wél minuten maken. “Lasse heeft last aan zijn bovenbeen en Kasper heeft last aan zijn heup. We kijken hoe zich dat oplost, maar ik heb goede hoop dat ze erbij zijn”, meldt Ten Hag aan de aanwezige media.

Ajax wist zich deze week te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League door in Griekenland met 0-2 te winnen van AEK Athene. Ten Hag is trots op de prestatie van zijn selectie. “Het is lang geleden dat een Nederlandse club overwintert in de Champions League. Maar nog belangrijker: het was voor Ajax lange tijd geleden.”

Ajax heeft verschillende voorrondes overleefd en is in de groepsfase van de Champions League ook nog altijd ongeslagen. “Ajax haalt de punten voor Nederland binnen”, vervolgt Ten Hag zijn verhaal tegenover de aanwezige journalisten. “Wat anderen vinden: dat is dan zo. Wij moeten onze weg onverstoorbaar vervolgen en de volgende grenzen verleggen.”