Smaakmaker van ADO Den Haag onzeker voor uitwedstrijd tegen Ajax

Voor ADO Den Haag staat komende zondag om 12.15 uur de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. Vorig seizoen hield de club uit de Hofstad de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA op een 0-0 gelijkspel. Trainer Alfons Groenendijk moet het in het treffen met Ajax mogelijk stellen zonder smaakmaker Abdenasser El Khayati.

De aanvallende middenvelder kampt met een spierblessure en trainde om die reden vrijdag niet mee met de selectie van ADO. Groenendijk schat de kans dat El Khayati kan meespelen in de Johan Cruijff ArenA op vijftig procent. “We denken er goed over na. Het is logisch dat we geen risico nemen met hem, we willen hem niet tot de winterstop kwijt zijn”, zegt de oefenmeester in gesprek met het Algemeen Dagblad.

ADO trainde vrijdag voor het eerst sinds het aantreden van Groenendijk achter gesloten deuren. “Ik dacht: laat ik ook eens bijdehand doen. “Nee, ik wilde tactisch wat anders proberen. We spelen sinds ik hier trainer ben altijd 4-3-3, maar ik kijk nu ook naar andere opties”, aldus Groenendijk. Volgens Omroep West treedt ADO zondag in Amsterdam aan in een 5-3-2-formatie en zal John Goossens El Khayati vervangen.