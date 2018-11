Mourinho: ‘Iedereen weet dat hij geen Maradona is en wat hij kan brengen’

Manchester United won afgelopen dinsdag op de valreep van Young Boys, dankzij een doelpunt van Marouane Fellaini in blessuretijd. Daarmee hebben the Red Devils zich verzekerd van overwintering in de Champions League. José Mourinho laat zich vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Southampton lovend uit over de Belgische middenvelder.

“Hij krijgt nu pas de credits die hij in mijn ogen verdient. Iedereen weet dat Marouane geen Maradona is en wat hij kan brengen. Hij doet momenteel wat onze spitsen nalaten: scoren op cruciale momenten. Ik ken hem erg goed, weet op welke posities hij kan spelen en welke taken ik hem kan geven. Je hebt hem dit seizoen al eens als verdediger gezien, maar ook als middenvelder en als breekijzer. De mensen weten nu wie hij is, dat geeft hem een goed gevoel”, tekent onder meer de Daily Mirror op uit de mond van Mourinho.

“We hebben punten nodig, want we willen de stand op de ranglijst veranderen en het gat met de top vier verkleinen”, vervolgt de Portugese oefenmeester. “Iedereen heeft om verschillende redenen punten nodig, zo ook Southampton. Beide teams zullen dus gemotiveerd zijn. Er wacht ons een lastige wedstrijd. Ik hoop dat de zege op Young Boys voor een momentum kan zorgen, zodat mensen niet kunnen klagen over mentaliteit en geloof.”

“Ik denk dat weinig teams in binnen- en buitenland zo vaak in de laatste minuut scoren. Zowel in de Premier League als in de Champions League hebben we de nodige punten in de slotfase gepakt. Soms beginnen we niet op een intense en emotionele manier aan een wedstrijd, dat zou kunnen schelen. Bovendien kunnen we soms efficiënter zijn. Het is lastig, want het werk dat we verzetten is gebaseerd op een felle start”, zo besluit Mourinho.