‘Zijn reactie is niet slecht, men probeert van Mourinho een zondebok te maken’

Marcus Rashford liet dinsdagavond in de wedstrijd tussen Manchester United en Young Boys (1-0) een grote kans onbenut. José Mourinho, manager van the Red Devils, draaide zich daarna om en schudde het hoofd. Die reactie leverde kritiek op, maar Paul Ince zegt in gesprek met Paddy Power News dat hij dit niet terecht vindt.

“Ik vind zijn reactie niet slecht. Mensen proberen van Mourinho een zondebok te maken. Alleen maar omdat hij richting de tribune kijkt en zegt: Jezus, hoe kan je zo'n kans missen? Ik heb de nodige managers hetzelfde zien doen. Josep Guardiola ging eens naar zijn bank en zei: Wat kan ik doen om ze zulke kansen niet meer te laten missen? Dat is verder niks geks”, stelt Ince. Door een doelpunt van Marouane Fellaini won Manchester United nog in de blessuretijd van Young Boys.

“Het gaat erom dat Rashford een speler van Manchester United is en daar mag je van verwachten dat hij dergelijke kansen maakt. Mark Hughes, Dwight Yorke, Ruud Van Nistelrooij: ze zouden allemaal gescoord hebben, dat heeft puur te maken met de verwachtingen van een United-spits”, vervolgt de oud-middenvelder. “De reactie van Mourinho is volkomen logisch. Sir Alex Ferguson had misschien nog wel heftiger gereageerd.”

“Mourinho is een emotionele man. Zodra hij daar iets van laat merken, springen we er met z'n allen op om er een negatief verhaal van te maken. Analytici als Rio Ferdinand en Paul Scholes hebben zelf nog nooit als manager gewerkt, weten niet hoe het is om beslissingen te nemen. Ik begrijp best dat zij een mening hebben, maar zij hebben geen idee hoe het is om manager te zijn”, besluit Ince. Manchester United neemt het zaterdag op tegen Southampton.