Vrijdag, 30 November 2018

Khéphren Thuram kan in voetsporen vader treden

De kans is groot dat TSG 1899 Hoffenheim afscheid moet nemen van Nadiem Amiri. De Duits jeugdinternational staat in de belangstelling van Schalke 04, Arsenal en Tottenham Hotspur en Hoffe verkoopt hem het liefst aan een buitenlandse club. (BILD)

Arsenal hoopt Aaron Ramsey in januari aan Juventus te slijten. De middenvelder heeft een aflopend contract en met een winterse overstap hopen de Engelsen nog een transfervergoeding te vangen. (The Sun)

Khéphren Thuram-Ulien, jeugdspeler van AS Monaco, kan in de voetsporen van vader Lilian Thuram treden. De middenvelder staat namelijk in de belangstelling van Juventus, de club waar zijn vader furore maakte. (Diverse Italiaanse media)

Wanneer Ramsey de deur uit is bij Arsenal, wil men gaan aankloppen bij Adrien Rabiot. De Franse middenvelder heeft een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en kan een voorstel van the Gunners verwachten. (The Sun)

In de zoektocht naar een nieuwe spits is VfB Stuttgart uitgekomen bij Borussia Dortmund. De laagvlieger uit de Bundesliga hoopt Maximilian Philipp in januari op huurbasis over te nemen. (Stuttgarter Nachrichten)