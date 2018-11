Kovac hoeft niet te vrezen: ‘Hij moet wel een paar dingen veranderen’

Bayern München-trainer Niko Kovac hoeft voorlopig niet te vrezen voor ontslag. In gesprek met het Duitse Abendzeitung heeft voorzitter Karl Heinz Rummenigge het vertrouwen uitgesproken in de coach van de huidige nummer vijf van de Bundesliga. Kovac kent een moeizame start bij de Duitse grootmacht, maar krijgt de tijd van de clubleiding.

In de Bundesliga blijven de resultaten uit en daardoor blijft de druk op de schouders van Kovac groot. Na de interlandperiode wist Bayern thuis niet te winnen van Fortuna Düsseldorf (3-3). De 5-1 zege op Benfica in de groepsfase van de Champions League was dan ook meer dan welkom voor de coach. “Ik wens een lange samenwerking met Niko, ik wens dat hij niet alleen onze trainer is op kerstavond 2018, maar ook op kerstavond 2019 en 2020”, aldus Rummenigge.

De achterstand op koploper Borussia Dortmund is opgelopen naar negen punten. “Ik zie een coach die bereid is te vechten en een aantal dingen te veranderen. Hij moet ook enkele zaken veranderen en vooral gaan presteren in de Bundesliga”, stelt Rummeigge. “Bayern staat nu vijfde en het is niet de bedoeling dat we aan het einde van het seizoen nog op die plek staan.” Zaterdagmiddag neemt Bayern het op tegen Werder Bremen.