‘AS Roma zet naast Van de Beek nog een Ajacied op het verlanglijstje’

AS Roma gaat in januari actie ondernemen op de transfermarkt, zo schrijft de Corriere dello Sport vrijdagochtend. In een eerder stadium werd in Italië de naam van Donny van de Beek al gelinkt aan de Romeinen. De middenvelder is niet de enige Ajacied op het verlanglijstje van AS Roma, want ook de naam van Kasper Dolberg zou daarop prijken.

Het is aannemelijk dat AS Roma in januari afscheid neemt van Patrik Schick. De Tsjechische spits is in de Italiaanse hoofdstad geen vaste waarde en Sampdoria wil hem graag terughalen. Indien Schick inderdaad terugkeert naar Genua, willen de Romeinen zich versterken in aanvallend opzicht. Dolberg, die onlangs zijn contract verlengde en bij Ajax nog vastligt tot medio 2022, is niet de enige aanvaller die zich op de radar van AS Roma bevindt.

Ook Wissam Ben Yedder van Sevilla is in beeld om de voorste linie van de Romeinen te versterken. Verder is AS Roma van plan om de defensie te versterken en Matija Nastasic (Schalke 04), Nacho (Real Madrid), Eric Bailly (Manchester United), Nicolas N'Koulou (Torino), Daniele Rugani (Juventus), Germán Pezzella (Fiorentina) en Stefan Savic (Atlético Madrid) worden genoemd als kandidaten. De Italianen hebben in januari niet heel veel te besteden, al zijn de opbrengsten van de verkoop van Kevin Strootman nog niet volledig uitgegeven.

I Giallorossi zullen in januari tevens een poging gaan wagen om Junior Traorè los te weken bij Empoli. De achttienjarige middenvelder werd opgeleid door de Toscaanse club. Ajax hoeft in januari geen telefoontje vanuit Rome te verwachten voor Van de Beek. AS Roma is van plan om pas in juni een poging te ondernemen om de middenvelder, die ook gevolgd zou worden door diverse Engelse clubs, los te weken.