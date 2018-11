AC Milan, Internazionale en Juventus vingen bot: ‘Toch is hij bij ons gebleven’

Marek Hamsik speelt al sinds 2007 in het shirt van Napoli. Afgelopen week onthulde de Slowaakse middenvelder dat hij twee jaar geleden dicht bij een overstap naar Borussia Dortmund was. Napoli wees in de afgelopen jaren meer aanbiedingen voor Hamsik van de hand.

“Massimo Moratti (voormalig president van Internazionale, red.) vroeg me jaren geleden naar Hamsik. Ook Massimiliano Allegri heeft geprobeerd hem bij ons weg te halen, zowel bij AC Milan als bij Juventus. Toch is Hamsik bij ons gebleven”, zegt Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis in gesprek met Sky Italia. Hij stelde afgelopen zomer Carlo Ancelotti aan als de opvolger van Maurizio Sarri, die uiteindelijk naar Chelsea vertrok.

“Ik sprak al vijf jaar met Ancelotti en toen hij bij Napoli kwam, bleek dat mijn gevoel juist is geweest. Het bijzondere is dat hij niets hoeft te bewijzen. Ik word gek van wanhopige trainers op de bank, hij heeft dat niet”, vervolgt de preses van i Partenopei. “Het komt nooit voor dat het team niet reageert op zijn aanwijzingen. Hij is relaxed, rustig en draagt de kalmte over op de spelers.”

Napoli gaat momenteel aan kop in Groep C van de Champions League. Op de laatste speeldag zal de beslissing vallen, als Napoli op bezoek gaat bij Liverpool en Rode Ster Belgrado Paris Saint-Germain ontvangt. “Alles kan gebeuren, maar het hangt niet alleen af van onze wedstrijd in het hol van de leeuw. Anfield is een voetbaltheater. Het zal ook afhangen van het resultaat in de andere wedstrijd. Ons doel is simpel: winnen, winnen, winnen.”