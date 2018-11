‘Er zijn spelers die zich door de CL snel hebben ontwikkeld, tot Oranje aan toe’

PSV is dit seizoen tot dusver in de Eredivisie oppermachtig en wist de eerste dertien wedstrijden allemaal te winnen. In de Champions League verliep het aanzienlijk moeizamer voor de Eindhovenaren, want na vijf duels is de ploeg van trainer Mark van Bommel reeds geëlimineerd in Europa. Daniel Schwaab benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat PSV steeds moet omschakelen in mentaal opzicht.

“Zo speel je thuis tegen FC Emmen en heb je verdedigend amper iets te doen. En zo is het drie dagen later 90 minuten lang alle hens aan dek tegen Tottenham. Of ene Messi komt een avondje langs”, stelt de Duitse verdediger, die de Eredivisie een ‘permanente test in concentratie’ noemt. “In heel veel wedstrijden komt het aan op één of twee momenten waarop je er móet staan. Ik vind dat persoonlijk wel een leuke uitdaging.”

Tot dusver verloor PSV slechts twee keer met Schwaab binnen de lijnen. “Ajax-uit vorig seizoen 3-0 en Willem II-uit 5-0. Zo zie je maar: áls PSV een keer verliest met mij op het veld, dan is het wel meteen stevig”, vervolgt Schwaab met een knipoog. Hij vindt het geen probleem dat er extra druk komt te liggen op de prestaties van PSV in de Eredivisie, omdat de Eindhovenaren in de Champions League en de KNVB Beker uitgeschakeld zijn.

“Dat is zo, maar ik zeg: prima. Daar moet je mee dealen. De winst van onze Champions League-campagne moet zijn dan we ons in een heel moeilijke poule toch goed hebben verweerd. 1-2, 2-2, 1-2 en 1-2; in vier van de vijf duels is de uitslag heel close geweest”, aldus Schwaab. “Er zijn ook vijf, zes jonge spelers die zich door de Champions League heel snel hebben ontwikkeld, sommigen tot in jullie Nederlands elftal aan toe. Als iedereen zondag tegen Feyenoord hetzelfde brengt als woensdag tegen Barcelona, dan ben ik heel positief over een goed resultaat in De Kuip.”