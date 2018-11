Stam: ‘Ik wil niet direct bij een club aan de slag die tegen degradatie speelt’

Jaap Stam zit inmiddels al een tijdje zonder werk, nadat hij in maart op straat werd gezet door Reading. De 46-jarige oefenmeester hoopt op korte termijn weer aan de slag te gaan en stelt in gesprek met de Stentor dat er voldoende aanbiedingen binnenkomen. De juiste club zat daar vooralsnog niet tussen.

“Er is veel interesse. Ook uit Engeland. Al wil ik niet direct bij een club aan de slag die tegen degradatie speelt, jaar in jaar uit. En er zijn altijd clubs uit het Midden-Oosten en China, bijvoorbeeld. Maar dat wil ik nog niet. Ik sta verder overal voor open. Ook Nederlandse clubs. Waarom niet? Voorwaarde is dat het klikt en dat de club ambitie uitspreekt. Want dat doe ik zelf ook”, zegt Stam, die in 2016 werd aangesteld door Reading.

In zijn eerste seizoen bij the Royals promoveerde hij bijna naar de Premier League, maar het tweede jaar verliep een stuk moeizamer. Stam maakt geen geheim van zijn droom voor de toekomst. “Manchester United zou mooi zijn natuurlijk, maar in Engeland kiezen ze al snel voor gevestigde namen. Wanneer gaan ze de switch naar de jongere trainers maken? Wij staan veel dichter bij de spelers.”

Stam werkte als interim-, assistent- en beloftentrainer bij PEC Zwolle en wordt gevraagd naar een eventuele terugkeer in het MAC3PARK Stadion. “Volgens mij zit daar nog een trainer. En John is een goede trainer. Voor mij is het belangrijk dat een club ambities heeft en naar voren wil”, aldus Stam, die verder Jong Ajax onder zijn hoede had en in Amsterdam als individuele trainer werkte.