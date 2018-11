Ziyech en Onana strijden met toppers om prestigieuze eretitel in Afrika

André Onana en Hakim Ziyech maken kans op de titel van ‘Afrikaans voetballer van het jaar’. De Ajacieden prijken op de lijst met de 34 kandidaten die de Afrikaanse voetbalbond (CAF) wereldkundig heeft gemaakt. Op 8 januari zal de winnaar bekend gemaakt worden tijdens een gala in het Senegalese Dakar.

Naast Ziyech en Onana zijn de nodige grote namen opgenomen in de lijst met kandidaten. Zo hebben de Ajacieden concurrentie van onder meer Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), Riyad Mahrez (Algerije, Manchester City),Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Arsenal), Sadio Mané (Senegal, Liverpool), Mehdi Benatia (Marokko, Juventus), Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli) en Wilfried Zaha (Ivoorkust, Crystal Palace).

.@CAF_Online have announced the nominees for the 2018 Men's and Women's Player of the year.#CAFawards pic.twitter.com/cIs7AOgM36 — Nuhu Adams ????? (@NuhuAdams_) November 30, 2018

Vorig jaar ging de prijs naar Salah, die een fantastisch jaar met Liverpool doormaakte. De Egyptenaar is momenteel ook nog in de race om door de BBC verkozen te worden tot Afrikaans voetballer van het jaar. Naast de aanvaller van Liverpool, zijn Benatia, Koulibaly, Mané en Thomas Partey (Ghana, Atlético Madrid) kandidaat voor deze prijs. Ziyech en Onana werden door de BBC niet opgenomen in de lijst met genomineerden.

Overigens is Onana ook nog in de race voor een andere prijs, want de doelman van Ajax is ook genomineerd in de categorie ‘talent van het jaar’. In de strijd om deze prijs heeft Onana concurrentie van onder meer Achraf Hakimi (Marokko, Borussia Dortmund), Wilfred Ndidi (Nigeria, Leicester City) en Franck Kessié (Ivoorkust, AC Milan).