Alle winnaars van de Golden Boy Award: Van der Vaart tot Mbappé

In aanloop naar de uitreiking van de Golden Boy Award op maandag 17 december gaan we terug in de tijd en kijken we naar de winnaars van de afgelopen jaren en hoe hun carrière zich heeft ontwikkeld. Dit jaar maken met Justin Kluivert en Matthijs de Ligt nog twee Nederlandse talenten kans op de prestigieuze award, die sinds 2003 wordt uitgereikt door de Italiaanse krant Tuttosport. De winnaar wordt gekozen door in totaal dertig voetbaljournalisten uit heel Europa.

2017: Kylian Mbappé

De meest recente winnaar van de Golden Boy Award is Kylian Mbappé, die in korte tijd is uitgegroeid tot een van de beste voetballers ter wereld. De jonge Frans international maakte voor 180 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain en is op negentienjarige leeftijd een van de meest gevreesde aanvallers op de Europese velden. Afgelopen zomer was hij een van de uitblinkers op het WK in Rusland en mede door een doelpunt van Mbappé in de finale tegen Kroatië, werd Frankrijk wereldkampioen.

2016: Renato Sanches

Deze Portugese middenvelder werd opgeleid bij Benfica en imponeerde op het EK van 2016 in Frankrijk, waar hij met Portugal de Europese titel veroverde. Hij werd de jongste doelpuntenmaker aller tijden in de knock-outfase van het EK en verdiende een transfer naar Bayern München. De talentvolle middenvelder had het zwaar in zijn eerste periode bij Bayern en werd uitgeleend aan Swansea City, waar hij geen succesvolle periode kende. Dit seizoen komt hij regelmatig als invaller binnen de lijnen in de ploeg van trainer Niko Kovac.

Justin Kluivert valt in de prijzen inzake verkiezing Golden Boy Award

Justin Kluivert heeft de Golden Boy Web Award al in de wacht gesleept. Lees artikel

2015: Anthony Martial

De inmiddels 22-jarige aanvaller heeft zich sterk ontwikkeld sinds zijn overstap van AS Monaco naar Manchester United. De voetbalwereld was verbaasd toen the Red Devils in 2015 circa 60 miljoen euro betaalden voor de toen 19-jarige onbekende aanvaller, die werd opgeleid door Olympique Lyon en op jonge leeftijd in 2013 voor vijf miljoen euro werd weggehaald door Monaco. Martial is nog altijd geen vaste basisspeler in de ploeg van manager José Mourinho, maar komt zeer regelmatig in actie.

2014: Raheem Sterling

Sterling brak op jonge leeftijd door bij Liverpool en speelde een belangrijke rol in de titelrace van the Reds in het seizoen 2013/14. Liverpool eindigde op de tweede plaats in de Premier League en Sterling maakte een geweldige indruk. Een jaar later trok Manchester City de portemonnee en haalde hem voor zestig miljoen euro weg uit Liverpool. Sinds zijn overstap naar het Etihad Stadium is hij van onschatbare waarde voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

2013: Paul Pogba

Pogba ruilde Manchester United in 2012 op jonge leeftijd in voor Juventus en brak door in de Serie A. Hij won in zijn tijd in Italië vier keer de landstitel, het WK Onder-20 met Frankrijk en speelde de EK-finale. In de zomer van 2016 keerde hij voor 105 miljoen euro terug naar Manchester United. In zijn eerste seizoen won hij de Europa League en pakte hij de Community Shield en League Cup. Afgelopen zomer werd Pogba met les Bleus wereldkampioen. Hoewel hij in Manchester zijn prijzenkast heeft aangevuld, is er veel kritiek op het spel van de middenvelder. Pogba zou een verstoorde relatie hebben met Mourinho en achter de schermen zou gewerkt worden aan een transfer.

2012: Isco

Isco was nog speler van Málaga toen hij de Golden Boy Award in ontvangst mocht nemen. Hij maakte deel uit van het team dat in 2013 de kwartfinale van de Champions League bereikte en op weg naar de halve finale werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund. De Spaans international maakte de overstap naar Real Madrid en won onder meer drie keer de Champions League, de Spaanse landstitel en de Copa del Rey.

2011: Mario Götze

Deze middenvelder was al op jonge leeftijd een grote naam bij Borussia Dortmund toen hij de Golden Boy Award won. Götze werd bij Dortmund twee keer landskampioen en hielp zijn ploeg naar de Champions League-finale in 2013, ook al ontbrak hij in de eindstrijd door een blessure. Hij maakte de overstap naar Bayern München en pakte daar nog eens drie landstitels. In de zomer van 2014 tekende hij voor de enige goal in de WK-finale tegen Argentinië. Daarna ging het bergafwaarts met de loopbaan van Götze. Hij keerde in 2016 terug bij Dortmund en haalde mede door blessureleed amper meer zijn oude niveau.

De Ligt bescheiden: ‘Ik vind mezelf geen golden boy, ik ben normale boy’

Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt gaat in op zijn nominatie voor de Golden Boy Award. Lees artikel

Wat waren de verwachtingen hoog van deze Italiaan. Hij liet fabelachtige dingen zien onder Mourinho bij Internazionale en ging goed van start bij Manchester City. Balotelli had moeite om zich goed te gedragen en kwam in Engeland vrijwel wekelijks negatief in het nieuws door zijn gedrag buiten het veld. Hij stond nog onder contract bji AC Milan en Liverpool, maar een groot succes werden die periodes niet. Bij OGC Nice heeft hij de draad weer opgepakt en is hij weer in beeld bij de nationale ploeg.

2009: Alexandre Pato

De verwachtingen waren torenhoog toen AC Milan Pato in de zomer van 2007 overnam van Internacional. Hij liet in Milaan soms fantastische dingen zien, maar wist de volgende stap niet te maken. Met een landstitel op zak keerde hij in 2013 terug naar Brazilië. Later kwam hij nog op huurbasis uit voor Chelsea en sinds 2017 maakt hij zijn doelpunten voor het Chinese Tianjin Quanjian.

2008: Anderson

Opgeleid bij Gremio verscheen hij op jonge leeftijd op de radar van FC Porto. Hij werd naar Portugal gehaald en ontwikkelde zich stormachtig. Manchester United was overtuigd en haalde hem voor 31,5 miljoen euro naar Old Trafford. In zijn eerste jaar liet hij fraaie dingen zien en won hij de Golden Boy Award. Mede door blessureleed wist hij niet aan de hoge verwachtingen te voldoen. In 2014 werd hij uitgeleend aan Fiorentina en een jaar later keerde hij terug bij Internacional.

2007: Sergio Agüero

Atlético Madrid maakte in de zomer van 2006 ruim 21 miljoen euro over naar Independiente voor Agüero en dat bleek een goede investering. Een jaar later won de Argentijnse aanvaller de Golden Boy Award en de Europese top zat achter hem aan. Atlético wist hem tot 2011 in huis te houden. In de zomer van dat jaar werd hij voor veertig miljoen euro verkocht aan Manchester City. In Engeland groeide Agüero uit tot een van de beste spitsen ter wereld. De Argentijn maakte zichzelf onsterfelijk door in 2012 het beslissende doelpunt te maken tegen QPR, waardoor the Citizens kampioen werden.

Kluivert, De Ligt en drietal favoriet voor Golden Boy award

Matthijs de Ligt en Justin Kluivert maken kans op de Golden Boy Award. Lees artikel

2006: Cesc Fàbregas

Deze Spanjaard verliet de jeugdopleiding van Barcelona op jonge leeftijd voor die van Arsenal. Onder manager Arsène Wenger brak hij op zestienjarige leeftijd door in het eerste elftal en groeide in Londen uit tot een van de beste middenvelders ter wereld. Met een Golden Boy Award op zak keerde hij in 2011 terug naar Barcelona. In 2014 verhuisde hij weer naar Londen, dit keer om voor Chelsea te gaan spelen. Met the Blues werd hij tot dusver twee keer landskampioen.

Een jaar eerder had Messi zijn debuut gemaakt in het eerste elftal onder trainer Frank Rijkaard. De Argentijn verbaasde de voetbalwereld met zijn dribbels en een Golden Boy Award kon niet uitblijven. Messi groeide uit tot de beste voetballer ter wereld en won liefst vijf keer de Ballon d’Or. Volgens velen is hij de beste voetballer aller tijden.

Rooney brak vroeg door bij Everton en de wereld lag aan zijn voeten. Clubs stonden in de rij voor de Engelse aanvaller en zijn keuze viel op Manchester United. Er bestond dat jaar geen twijfel over wie de Golden Boy Award verdiende. Rooney groeide uit tot een van de belangrijkste voetballers uit de geschiedenis van het Engelse voetbal.

Als Ajacied was de inmiddels gestopte Van der Vaart de eerste winnaar van de Golden Boy Award. Hij werd op jonge leeftijd aanvoerder van Ajax en verdiende een transfer naar Hamburger SV. In Duitsland groeide Van der Vaart uit tot een ster en een transfer naar Real Madrid kon niet uitblijven. Hij zou in totaal 109 interlands spelen voor Oranje en zijn beste periode kende hij naar eigen zeggen als speler voor Tottenham Hotspur. Van der Vaart droeg verder de shirts van Real Betis, FC Midtjylland en Esbjerg fB.