Vrijdag, 30 November 2018

Engelse clubs in de rij voor ontevreden Asensio

Scouts van Juventus hebben Gedson Fernandes afgelopen periode uitvoerig bekeken. De jonge middenvelder heeft bij Benfica een afkoopclausule van vijftien miljoen euro. (Mediaset)

David De Gea twijfelt nog over een nieuw contract bij Manchester United. De Spaanse doelman zet pas zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, als hij weet waar de toekomst van manager José Mourinho ligt. (Daily Mirror)

De huidige gang van zaken bij Real Madrid zorgt voor onvrede bij Marco Asensio. Met Arsenal, Chelsea en Liverpool staan verschillende clubs klaar om gebruik te maken van deze situatie. (Marca)

West Ham United is niet van plan Samir Nasri in de watten te leggen. De middenvelder kan bij the Hammers terugkeren in de Premier League, maar moet genoegen nemen met een contract voor zes maanden en een relatief bescheiden salaris. (Daily Mirror)

Een afvaardiging van Barcelona was dinsdag aanwezig bij het duel tussen Olympique Lyon en Manchester City. Doel van het bezoek was Tanguy Ndombelé, die tevens in de belangstelling staat van Juventus, Everton en the Citizens. (Diverse Spaanse media)