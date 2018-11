Nederland passeert Oostenrijk in strijd om elfde plaats op coëfficiëntenlijst

Dankzij de overwintering van Ajax in de Champions League heeft Nederland de belangrijke elfde plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA overgenomen van Oostenrijk. Als dit tot het einde van het seizoen zo blijft, krijgt de kampioen van de Eredivisie volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk weer een direct Champions League-ticket, mits de winnaar van het miljardenbal zich reeds geplaatst heeft voor de groepsfase.

Het is voorlopig allerminst zeker dat Nederland de elfde plaats kan vasthouden. Oostenrijk heeft namelijk nog twee clubs actief op het Europese podium: Rapid Wien en Red Bull Salzburg. Beide ploegen uit het Alpenland wist donderdagavond te winnen in de groepsfase van de Europa League, wat omgerekend 0,8 punt opleverde en het puntentotaal op 29.650 brengt. Zowel Rapid Wien als Red Bull Salzburg heeft momenteel uitzicht op overwintering in de Europa League.

Indien beide Oostenrijkse ploegen de groepsfase overleven, zal de strijd na de winterstop nog spannender worden. Namens Nederland is dan alleen Ajax nog actief in Europa, aangezien PSV al geëlimineerd is in de groepsfase van de Champions League. De zege van Ajax op AEK Athene leverde totaal 1,4 punt op voor Nederland, omdat de Amsterdammers zich verzekerden van de volgende ronde van de Champions League en dat bonuspunten oplevert.

Voor Ajax staat over twee weken het thuisduel met Bayern München op het programma, terwijl PSV op bezoek gaat bij Internazionale. Voor de Oostenrijkse ploegen staan ontmoetingen met Celtic (Red Bull Salzburg) en Rangers FC (Rapid Wien) op het programma. De achterstand van Oostenrijk bedraagt nu nog ruim 0,5 punt. Nederland verzamelde dit seizoen reeds 6400 punten op de coëfficiëntenlijst, aanzienlijk meer dan vorig seizoen (2900). Daardoor is het gat met andere achtervolgers als Denemarken, Griekenland en Zwitserland toegenomen.