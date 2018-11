‘Om die draaikolk te krijgen in de Kuip, is er de laatste tijd vaak iets nodig’

Feyenoord krijgt komende zondag bezoek van het nog foutloze PSV. Het is de vraag of de De Kuip zal kolken voor het treffen met de koploper van de Eredivisie. Eduard Cachet, bestuurslid van supportersvereniging De Feijenoorder, zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de sfeer in Rotterdam-Zuid wat ‘minder uitbundig’ is sinds de landstitel van 2017.

“Er zijn supporters die vinden dat tradities van ze worden afgepakt”, aldus Cachet, die daarbij doelt op het verbod op vuurwerk, de verplichte buscombi's naar uitwedstrijden, het gebrek aan staanplaatsen, de eerste training van het seizoen op een doordeweekse dag en de plannen voor een nieuw te bouwen stadion. “Ik zie het als een slapende reus die elk moment weer wakker kan worden.”

“Maar om die zogenaamde draaikolk te krijgen in de Kuip, is er de laatste tijd vaak iets nodig”, vervolgt hij. Het Legioen zal komende zondag in ieder geval uitpakken met een sfeeractie. "De spelers waarderen het altijd enorm. Want het helpt ze, dat zeggen ze bijna allemaal. Als De Kuip kolkt, geeft dat zo veel kracht. Ik begrijp het niet alleen als Hugo Borst en Willem van Hanegem in hun columns zeggen dat de Kuip het moet doen tegen PSV. Ik onderschrijf het ook.”

Een woordvoerder van Feyenoord denkt niet dat de ‘matte’ sfeer iets blijvends is. “De achterstand op PSV zal ook meespelen”, zo klinkt het. Volgens de club is het kampioenseizoen het bewijs dat het snel kan veranderen. “Daar wilde iedereen bij zijn. Dát komt misschien niet heel snel meer terug. Maar de bijzondere chemie tussen de spelers en het Legioen kan zo ineens weer ontstaan. Eén prachtige wedstrijd is misschien al genoeg.”