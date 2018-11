Sarri twijfelt: ‘Ik weet niet of hij nu al klaar is voor de Premier League'

Callum Hudson-Odoi stond donderdagavond aan de aftrap in het Europa League-duel van Chelsea met PAOK Saloniki. In de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen de Grieken pikte de achttienjarige aanvaller zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van the Blues mee. “Ik kan het niet geloven”, zegt een uitzinnige Hudson-Odoi in gesprek met BT Sport.

“Ik mocht vandaag starten en dacht: weet je wat? Dit zou de dag kunnen zijn. Iedere keer als ik de bal ontving, probeerde ik te doen wat ik altijd doe en simpel te spelen. Toen ik het doelpunt maakte, kon ik het niet geloven. Ik dacht dat het een droom was. Toen ik het publiek zag springen, realiseerde ik me dat het een doelpunt was en dat ik voor het eerst gescoord had voor mijn club”, zegt Hudson-Odoi, die tot dusver acht wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea speelde.

“Deze overwinning hadden we nodig, het is een boost voor ons zelfvertrouwen. We scoorden en hielden de nul, wat bewijst dat de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-1 verlies, red.) van vorige week een incident was”, vervolgt de jonge aanvaller. “Bij iedere kans die ik krijg, zal ik hard blijven werken. Vooral op de training, omdat het een mogelijkheid is jezelf te bewijzen. Deze negentig minuten zijn goed voor het zelfvertrouwen. Ik wil altijd graag spelen, maar het is de beslissing van de manager en ik moet hard blijven werken.”

“Ik weet niet of hij op zijn achttiende al klaar is voor de Premier League, zeker bij een groot team. Als hij nu al het verschil zou maken bij een club als Chelsea, is hij over twee jaar de beste speler van Europa”, zegt Chelsea-manager Maurizio Sarri op de persconferentie over Hudson-Odoi. “In de wedstrijd tegen Tottenham lag het probleem bij het team, niet bij één of twee spelers. Als er twee andere spelers hadden gestaan, was het resultaat hetzelfde geweest.”