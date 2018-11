‘Ik hoefde het niet na afloop te vragen aan Lionel Messi, we hadden een deal’

Angeliño weet al wat het is om te winnen in De Kuip van Feyenoord. Als huurling van Manchester City won de Spaanse linksback in september vorig jaar in dienst van NAC Breda met 0-2 in Rotterdam-Zuid. Angeliño wil zondag ook als PSV’er winnen van Feyenoord, na dertien zeges in de eerste dertien competitiewedstrijden.

Angeliño beseft dat PSV zondag een belangrijke slag kan slaan. “Het is een heel belangrijke wedstrijd, die al veel kan beslissen”, vertelt de linkspoot vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Hij herinnert zich nog goed het duel van NAC in De Kuip. “Dat herinner ik me nog goed, ja. Hopelijk lukt het nu weer, gaan we door met winnen en vechten we op die manier verder voor de landstitel.”

“Bij een overwinning wordt het verschil tussen de top twee en de rest erg groot.” Feyenoord heeft momenteel dertien punten minder dan de koploper en staat acht punten achter op nummer twee Ajax. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst heeft echter nog een inhaalduel met VVV-Venlo tegoed.

PSV heeft, ondanks de nederlaag, vertrouwen geput uit de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (1-2). Het elftal van Mark van Bommel ging alleen veel te slordig om met de vele gecreëerde kansen. “We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen”, benadrukt Angeliño, die toch niet helemaal met lege handen stond. Hij kreeg het tenue van Lionel Messi. “Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik hoefde het niet na de wedstrijd pas te vragen, want dat had ik eerder al gedaan. We hadden een deal, dus.”