Blessureleed volgende domper in relatie tussen Alexis Sánchez en United

Manchester United kan waarschijnlijk de komende weken niet over Alexis Sánchez beschikken. De Premier League-club laat via de officiële kanalen weten dat de aanvaller met een blessure aan zijn hamstrings kampt. Sánchez heeft de kwetsuur donderdag op de training opgelopen en zal nader worden onderzocht om de ernst ervan te onderzoeken.

Engelse media gaan uit van een afwezigheid van twee tot vier weken. Het is de volgende domper in de relatie tussen Sánchez en Manchester United. Mede door divers blessureleed verscheen de aanvaller dit seizoen slechts zeven keer aan het startsignaal. Sánchez ontbrak afgelopen week in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Young Boys (1-0) en de verwachting was dat hij de komende duels van the Mancunians weer nodig zou zijn.

Manchester United speelt komende zaterdag uit tegen Southampton, om vervolgens volgende week binnen drie dagen tegen zowel Arsenal als Fulham te spelen. De groepsfase van de Champions League wordt met een uitwedstrijd tegen Valencia afgesloten, alvorens men op Anfield tegen Liverpool aantreedt.

José Mourinho ontkende afgelopen week na de 1-0 zege op Young Boys dat Sánchez geblesseerd was. “Nee, hij is niet geblesseerd. Het is erg opvallend dat jullie het altijd hebben over degenen die niet spelen”, verzuchtte de manager. “Vandaag (dinsdag, red.) speelde Marcus Rashford op negen. Dat is wat jullie willen. Waar jullie heel de tijd om vroegen en wat jullie uiteindelijk hebben gekregen.”

Sánchez, die in januari de overstap van Arsenal naar Manchester United maakte, staat pas op één doelpunt ditt seizoen en verloor al vroeg deze voetbaljaargang zijn plek in de basiself. Hij is het voornaamste slachtoffer van de opmars van Anthony Martial, die sinds begin oktober zesmaal in de Premier League scoorde. De teller van Sánchez voor Manchester United staat pas op vier treffers in dertig duels, terwijl hij bij Arsenal goed was voor 80 doelpunten in 166 wedstrijden.