Vrijdag, 30 November 2018

Barcelona moet zondag vijf miljoen euro extra betalen

Het is aannemelijk dat de toekomst van Miguel Almirón in Europa ligt. De Paraguayaanse middenvelder van Atlanta United staat in de belangstelling van Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham United en Newcastle United. (Daily Mail)

Maxwel Cornet maakte dit seizoen drie doelpunten tegen Manchester City in de Champions League. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want the Citizens hebben de aanvaller van Olympique Lyon op de korrel. (The Sun)

Nelson Semedo kost Barcelona komende zondag vijf miljoen euro extra, als hij tegen Villarreal speelt. Bij het vijftigste duel van de rechtsback, die de Catalanen medio 2007 al dertig miljoen euro kostte, krijgt Benfica een bonus. (A Bola) Bij het vijftigste duel van de rechtsback, die de Catalanen medio 2007 al dertig miljoen euro kostte, krijgt Benfica een bonus.

Juventus gaat in januari een poging ondernemen om Marcelo los te weken bij Real Madrid. De Braziliaanse back zou graag herenigd willen worden met Cristiano Ronaldo en ziet een transfer naar Italië wel zitten. (Tuttosport)

Paulo Sousa keert mogelijk terug in de Premier League. De clubloze Portugees, voorheen trainer van onder meer Swansea City en Leicester City, is bij Southampton in beeld om Mark Hughes te vervangen. (Diverse Engelse tabloids)