Jetro Willems en consorten vegen vloer aan met Olympique Marseille

Eintracht Frankfurt heeft zich donderdagavond verzekerd van de groepswinst in de Europa League. In een uitverkochte Commerzbank Arena was het team van Adolf Hütter een maatje te groot voor Olympique Marseille, dat zonder de geblesseerde Kevin Strootman aantrad en in Groep H op een schamel punt blijft steken: 4-0. Het was alweer de vijfde zege in evenveel groepsduels voor Eintracht Frankfurt, dat de groepsfase bij Lazio afsluit.

Een ontketend Frankfurt, dat zich in de vorige ronde al van overwintering in Europa had verzekerd, was na ruim een kwartier al klaar met Marseille. De bal lag na 56 seconden reeds in het doel van de Zuid-Fransen. Yoann Pelé kon een diagonale inzet van Mijat Gacinovic nog keren, maar de rebound was een prooi voor Luka Jovic; 1-0.

De 2-0 van Frankfurt was een kolderiek eigen doelpunt van Luiz Gustavo. De middenvelder stond enigszins onder de druk en speelde de bal richting zijn doel, waar Pelé niet stond. De doelman kon niet voorkomen dat de terugspeelbal van de Braziliaan de 2-0 betekende. De thuisploeg, met Jetro Willems in de basis, had meerdere kansen om nog voor rust op 3-0 te komen, maar het team van Rudi Garcia bleef een ruimere achterstand bespaard.

Marseille kwam na de onderbreking beter uit de kleedkamer, maar toch verscheen na dik een uur spelen de 3-0 op het scorebord. Een scherpe voorzet vanaf rechts van Danny da Costa werd door Bouna Sarr ongelukkig in eigen doel gewerkt. Jovic pakte in de 67e minuut zijn tweede van de avond mee: Sébastien Haller verlengde een lange bal perfect richting de Serviër, die kunstig de 4-0 maakte. Jonathan de Guzman bleef negentig minuten op de bank.