Chelsea gaat tekeer na ongelukkige rode kaart na slechts zes minuten

Chelsea heeft donderdagavond in de Europa League tegen PAOK Saloniki geen fout gemaakt. Het team van manager Maurizio Sarri, dat al zeker was van overwintering in Europa, versloeg de bezoekers uit Griekenland met 4-0 en verzekerde zich daarmee van de groepswinst in Groep L. Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi en Álvaro Morata scoorden voor de Londenaren.

Yevhen Khacheridi had een levensgroot aandeel in het debacle van PAOK op Stamford Bridge. Na een hopeloze terugspeelbal van Leo Matos in de zesde minuut kwam de verdediger net te laat en vloerde hij Giroud. De dienstdoende arbiter toonde Khacheridi een rode kaart, waarna PAOK een verloren wedstrijd speelde. Chelsea domineerde de wedstrijd en ging dankzij twee treffers van Giroud met een dubbele voorsprong de rust in.

Na een heerlijke bal van Pedro werkte Giroud de bal op dito wijze achter doelman Alexandros Paschalakis. Tien minuten later was het weer raak. De defensie van PAOK had geen antwoord op een heerlijke bal van Cesc Fàbregas, die zag hoe Giroud met een perfecte volley voor de 2-0 zorgde. Een hard gelag voor PAOK, dat van tevoren wist dat een nederlaag in Londen ook uitschakeling in Europa zou betekenen.

Chelsea trok het duel na rust definitief naar zich toe. In zijn eerste Europese duel als basiskracht én zijn eerste duel als basiskracht in eigen huis mikte Callum Hudson-Odoi de bal na een uur spelen in de korte hoek en zette hij daarmee de 3-0 op het scorebord. Twaalf minuten voor tijd had Morata een productief aandeel in de zege. Na een bal van Hudson-Odoi kwam de voor Giroud ingevallen aanvaller tussen twee tegenstanders in om de 4-0 tegen de touwen te koppen.