eDivisie: Feyenoord revancheert zich; Ajax en PSV oppermachtig

De derde speelronde van de eDivisie is inmiddels gespeeld en de verschillen beginnen zich uit te tekenen. Club FIFA volgt de ontwikkelingen binnen de competitie voor Voetbalzone op de voet. Deze speelronde staan er belangrijke punten op het spel in de race naar de knock-out fase en dat doet de gemoederen hoog oplopen.

Speelronde 3

In de afgelopen twee weken werden de verschillen in de eDivisie langzaam duidelijk. In poule A is nog alles mogelijk. Behalve Sandro Cooiman van VVV-Venlo staat iedereen in deze poule op drie of vier punten. Bovenaan zien we door zijn absurd hoge doelsaldo Lev Vinken van Ajax. In poule B is de strijd om de koppositie nog volop in leven. Stefano Pinna (PSV), Nick den Hamer (FC Groningen) en Viri Sital (Willem II) staan als nummers één, twee en drie allen op zes punten. In poule C, de poule des doods, staat Tony Kok van PEC Zwolle fier aan kop. In de achtervolging is onder andere Dani Visser van De Graafschap, die afgelopen week een spectaculaire overwinning boekte op Jimmy Donkers van Feyenoord.

Wedstrijd van de week: PSV - Willem II

In de derde speelronde van de eDivisie komt het PSV van Stefano Pinna met het Willem II van Viri Sital een uitdager tegen in de race om de koppositie. Beide ploegen staan voor het duel op zes punten, net als FC Groningen. Het doelsaldo is ruim in het voordeel van de ploeg uit Eindhoven waardoor PSV bovenaan pronkt.

Viri begint goed tegen PSV. In de eerste helft is het balbezit niet voor hem, maar de kansen wel. Met vier schoten waarvan drie op doel heeft hij het beduidend makkelijker met het creëren van kansen dan Stefano. PSV wacht wat meer af en speelt de bal rustig van links naar rechts. Het is extra zuur voor Viri als juist het eerste schot op doel van PSV met een perfecte getimede finesse is en er direct in vliegt. In de tweede helft krijgt Viri meer controle over de wedstrijd, maar het blijft Stefano die zijn kansen af weet te maken. De Belg is dodelijk effectief en schiet van net buiten de zestien prachtig binnen met de buitenkant van de voet. Willem II geeft verdedigend gezien duidelijk te veel ruimte weg in de as, waar PSV dankbaar gebruik van maakt. De esporter van Willem II probeert zichzelf bijeen te rapen en gaat opportunistischer spelen om de 2-0 achterstand mogelijk weg te poetsen. Dit heeft fatale gevolgen als Stefano er razendsnel uitkomt en aflegt richting de tweede paal waar hij vervolgens rustig kan binnenschuiven. De hoop van Viri om de koppositie te veroveren lijkt volledig te zijn verdwenen.

In het tweede duel van de tweestrijd is het spelbeeld nagenoeg hetzelfde. De kansen zijn voor Willem II, maar Viri is voor het doel nooit zo gevaarlijk als Stefano. Als een ware sluipschutter zoekt hij zorgvuldig zijn schoten uit, terwijl Viri teveel naar achteren aan het lopen is in de verdediging. Ook hier zijn twee van de drie schoten in de eerste helft goed voor een treffer. Na de 0-2 doet Willem II zowaar wat terug. Hij lijkt de kunst te hebben afgekeken bij zijn tegenstander, want met een perfect getimed schot van buiten de zestien is het eindelijk raak. Vlak voor rust kan het vooruitzicht met een gevaarlijke corner zelfs nog beter worden voor Willem II, maar met wat pech wordt er keihard op de lat gekopt door de Tilburgers. De schrik laat Stefano het gas wat opvoeren in de tweede helft. De Eindhovenaren houden balbezit en breiden de voorsprong uit naar 1-3 en 1-4, waardoor de totale stand op 7-1 komt. PSV had wat moeite met Willem II, maar haalt desondanks toch weer uit met grote cijfers.

Poule A

Heracles Almelo’s Bryan Hessing lijkt in eerste instantie weinig moeite te hebben met Danny Hazebroek van FC Utrecht en komt al vroeg op voorsprong. Bryan blijft dominant in zijn aanvalsspel en dat levert uiteindelijk een simpele 3-1 overwinning op. In het tweede bedrijf weet Danny zich beter te wapenen tegen het spel van Heracles Almelo. Net als Bryan in het eerste duel komt hij op een vlugge 2-0. Bryan weet nog wel wat terug te doen, als hij niet veel later keihard in de korte hoek schiet. Vervolgens blijft de stand lang hetzelfde en de Almeloër staat met zijn rug tegen de muur. In het slot drukt Danny op vakkundige wijze zijn tegenstander steeds verder naar achteren. Aan de uiteindelijke gelijkmaker van FC Utrecht is dan ook niet te ontkomen.

In Poule A zien we koploper Lev Vinken van Ajax op bezoek gaan bij Luuk Jans van FC Emmen. Wederom had de Amsterdammer weinig moeite om het spel te domineren. Al na een paar minuten is het Ajax met de openingstreffer. Waar Luuk met doorzichtig aanvalsspel geen gevaar kan stichten heeft Lev wederom weinig moeite met scoren en bouwt de score snel uit: 6-0.

Ook Mitchel Denkers van ADO Den Haag heeft het eigenlijk geen enkel moment lastig tegen het VVV-Venlo van Sandro Cooiman. Binnen mum van tijd staat de ploeg uit de Hofstad al met 4-0 voor en is het gespeeld. Als Sandro denkt dat het niet erger kan worden, krijgt hij ook nog eens de 5-0 om de oren. Het is duidelijk nu al een ontzettend zwaar seizoen voor de man uit Venlo. Sandro doet in het tweede duel nog wel wat terug om de schade te beperken, maar dat is eigenlijk al te laat.

Heracles Almelo - FC Utrecht: 4-4

ADO Den Haag - VVV-Venlo: 7-4

FC Emmen - Ajax: 0-6

De stand in poule A na speelronde 3.

Poule B

Afgelopen week liet Nick den Hamer van FC Groningen al zien dat hij een hele grote is en behaalde daarmee het doelpunt van de week. Technisch is de speler van FC Groningen ontzettend vaardig. Hij kent alle skillmoves en weet ze altijd in de juiste situatie uit te voeren. Deze week is Menno Bouhuijzen van NAC Breda het slachtoffer. Over twee duels speelt Nick hem helemaal zoek. Het hoogtepunt is een hakje gevolgd door de skillmove ‘El Tornado’, waarna hij hem van buiten de zestien prachtig in de verre hoek schiet. De spelvreugde van FC Groningen laat zien dat Nick geen echt gevaar verwacht van Menno en er volgt dan ook een veegpartij.

In het laatste duel van Poule B gaan Melvin Boere van AZ en Floris Jorna van sc Heerenveen de strijd met elkaar aan op zoek naar de eerste punten. Opnieuw heeft Floris, het talent van Team Gullit, het niet makkelijk. Melvin komt met een bijzondere opstelling, waarbij zijn vleugelverdedigers mee naar voren komen en sc Heerenveen wordt dan ook aan alle kanten voorbij gelopen. Toch lijkt er wat in te zitten voor de Friezen als Floris op gelukkig wijze scoort. Melvin is sterker, maar verliest toch de eerste pot. In de tweede pot zien we hetzelfde spelbeeld, maar maakt AZ wel de kansen af. Hij beloont zichzelf echter niet genoeg, waardoor het slechts met 1-2 wint. Beide ploegen verdienen hun eerste punt, maar zijn daar absoluut niet mee tevreden.

AZ - sc Heerenveen: 2-2

Willem II - PSV: 1-8

FC Groningen - NAC Breda: 5-1

De stand in poule B na speelronde 3.

Poule C

In de poule des doods begint het Feyenoord van Jimmy Donkers eindelijk te winnen. Na een gelijkspel en de ruime nederlaag tegen De Graafschap laat hij eindelijk zien waarom hij als een van de favorieten gezien wordt. Hij wint simpel van Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard, die in de eerste speelronde nog gelijkspeelde tegen De Graafschap en vorige week knap won van Paskie Rokus.

Deze week heeft Vitesse van Paskie het bij Bas Quist van Excelsior weer zwaar te verduren. In het eerste duel lijkt alles nog koek en ei, als hij met 0-3 weet te winnen. De moed zinkt hem echter al voor de tweede wedstrijd in de schoenen. Paskie spreekt zelfs uit dat hij al weet dat hij de voorsprong uit handen gaat geven. Als dat daadwerkelijk gebeurt, mag dat geen verrassing heten. In het tweede duel krijgt hij dan ook met 5-0 op de broek van Bas Quist.

Dani Visser van De Graafschap liet vorige week eindelijk wat van het talent zien waar hij om bekendstaat. Deze week neemt hij het op tegen Tony Kok van PEC Zwolle, een van de absolute toppers uit de eDivisie. Wederom laat Dani zien dat hij zich kan meten met de grote spelers uit de eDivisie. Tony heeft het dan ook zichtbaar lastig met de jonge esporter van De Graafschap. De doelpunten vallen over en weer, tot het 4-4 staat. Lang blijft het gelijk, maar door een late treffer van Tony gaan de punten toch mee naar Zwolle.

PEC Zwolle - De Graafschap: 5-4

Fortuna Sittard - Feyenoord: 3-7

Excelsior - Vitesse: 5-4

De stand in poule C na speelronde 3.

Analyse

Dit keer kijken we naar een van de titelfavorieten van de eDivisie: Stefano Pinna. Stefano heeft tot nu toe het maximale aantal punten gehaald. De Belg maakt veel doelpunten en krijgt zelden een tegendoelpunt. Maar wat is zijn geheim? Als we naar zijn statistieken kijken, zien we dat hij beter presteert dan de gemiddelde speler in de eDivisie, maar het verschil ligt op de meeste vlakken niet heel hoog. Twee dingen die opvallen zijn zijn schotconversie en passnauwkeurigheid. Bijna alle schoten van Stefano zijn op doel. Daarnaast resulteren deze schoten op doel ook erg vaak in een doelpunt. In speelronde 3 maakte hij met veertien schoten op doel acht goals. Zijn geheime wapen daarin is duidelijk zijn passnauwkeurigheid. Hij speelt eindeloos rond, totdat hij een gat heeft gevonden in de as van het veld om vanuit daar te kunnen schieten met een getimede finesse.

Analyse van Stefano Pinna van PSV.