AC Milan voorkomt Luxemburgse stunt met vier goals in een kwartier tijd

AC Milan maakt nog altijd kans op overwintering in de Europa League. Het team van trainer Gennaro Gattuso kwam donderdagavond met de schrik vrij tegen F91 Dudelange. Het bezoek uit Luxemburg nam na 49 minuten de leiding, maar vier doelpunten in een kwartier tijd bepaalden uiteindelijk anders: 5-2. Milan heeft in Groep F een punt minder dan Real Betis en drie punten meer dan Olympiacos, dat in Sevilla met 1-0 verloor. Milan kan zodoende in Griekenland met een doelpunt verschil verliezen en zich alsnog kwalificeren.

Milan startte op een manier zoals van het team van Gattuso verwacht werd, met zelfvertrouwen, kansen en controle over het duel. Na dik twintig minuten verscheen de zeker verdiende openingsgoal op het scorebord: Gonzalo Higuain bezorgde een pass van Davide Calabria met de hak bij Patrick Cutrone, die de bal met de hulp van doelman Landry Bonnefoi tegen het net werkte. Dudelange liet zich echter niet onbetuigd naarmate de eerste helft vorderde en nivelleerde na 39 minuten zelfs de tussenstand in San Siro.

Na een corner vanaf links werd de bal door een Rossonero doorgekopt, waarna het leer voor de voeten van Dominik Stolz terechtkwam. De middenvelder schoot het leer hoog en hard vanaf een meter of twaalf achter doelman José Manuel Reina. Een hard gelag voor de Noord-Italianen, die in de eerste helft volop kansen op meer dan een doelpunt hadden gekregen.

David Turpel kreeg de Milanese voetbaltempel vier minuten na de onderbreking volledig stil. Het team van Gattuso kreeg de bal maar niet weg uit het zestienmetergebied en het was uiteindelijk de aanvaller die het leer diagonaal achter Reina schoot. Een Luxemburgse stunt bleef echter uit, daar Milan binnen vijftien minuten viermaal scoorde.

Stélvio kopte in de 66e minuut de gelijkmaker achter zijn eigen doelman en met een laag schot nam Hakan Calhanoglu vier minuten later de 3-2 voor zijn rekening. Tom Schnell volgde niet veel later het voorbeeld van Stélvio; na een vrije trap van Calhanoglu werkte ook hij de bal achter Bonnefoi. Tien minuten voor tijd bepaalde Fabio Borini de eindstand. De invaller benutte een rebound, na een schot van de uitstekende spelende Calhanoglu op de lat.