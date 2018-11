Koeman plaatst zich met Fenerbahçe voor volgende ronde na remise

Fenerbahçe is ook na de winter actief in de Europa League. De formatie van Erwin Koeman speelde zelf in eigen stadion met 0-0 gelijk tegen Dinamo Zagreb, maar dankzij het resultaat van het duel tussen Anderlecht en Spartak Trnava (0-0) is de Turkse topclub zeker van de tweede plaats in de poule. Fenerbahçe heeft nu acht punten in Groep E, waardoor men niet meer te achterhalen is door Spartak Trnava en Anderlecht.

Koeman verloor afgelopen zondag zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke bij Fenerbahçe, toen de uitwedstrijd tegen Trabzonspor met 2-1 verloren ging. Een zege tegen Dinamo Zagreb zou voor de Turkse topclub overwintering in de Europa League veiligstellen. Fenerbahçe verzamelde zeven punten uit de eerste vier wedstrijden, terwijl de Kroatische opponent nog geen punt liet liggen in Groep D van de Europa League.

De eerste grote mogelijkheid in het Sükrü Saracoglustadion was voor Dinamo Zagreb. Petar Stojanovic bediende Mario Gavranovic, maar Fenerbahçe-doelman Harun Tekin trad reddend op. De thuisploeg werden gedurende de eerste helft beter en kreeg in de laatste minuten voor rust een reeks kansen, via Baris Alici en Martin Skrtel. Na rust golfde het spel op en neer, maar duurde het even voordat er actie voor een van beide doelen te noteren viel.

Na ruim een uur spelen werd Dani Olmo in het strafschopgebied ten val gebracht door Mauricio Isla, maar scheidsrechter Robert Schörgenhofer zag in het voorval geen strafschop. Een kwartier voor tijd leek Dinamo Zagreb via Amer Gojak op voorsprong te komen, maar de treffer werd geannuleerd wegens een overtreding. In de slotfase kwam er in de doelpuntloze stand geen verandering meer. Doordat ook Anderlecht en Spartak Trnava in Brussel niet tot scoren kwamen, plaatst Fenerbahçe zich voor de volgende ronde van de Europa League. Dinamo Zagreb is al zeker van de groepswinst.