Arsenal verzekert zich in Kiev van groepswinst in Europa League

Arsenal heeft zich donderdagavond van de groepswinst in de Europa League verzekerd. Het team van Unai Emery was al zeker van de knock out-fase van het toernooi en claimde door de zege op Vorskla Poltava ook de eerste stek in Groep E. Emile Smith Rowe, Aaron Ramsey en Joe Willock waren trefzeker in Kiev: 0-3. Sporting Portugal overwintert eveneens in Europa: in het Europese debuut van Marcel Keizer zegevierde de club uit Lissabon met ruim verschil over FK Qarabag (1-6).

Het team van Emery ging pas voor de vijfde keer dit seizoen, in twintig officiële duels, met een voorsprong de rust in, maar ook voor de vijfde keer werd daarmee de basis voor de zege gelegd. Het jonge Arsenal had in de eerste 45 minuten weinig moeite met Vorskla, dat veel fouten maakte en nonchalant voetbalde.

Na tien minuten brak Smith Rowe de ban, na goed voorbereidend werk van Aaron Ramsey en de goed spelende Eddie Nketiah. Ruim een kwartier later schoot Ramsey vanaf elf meter de bal achter doelman Bogdan Shust, na een overtreding van Igor Perduta op de Welshman.

Joe Willock bepaalde met zijn eerste doelpunt voor Arsenal de ruststand in Kiev. Pavlo Rebenok verloor de bal aan Mohamed Elneny, waarna de jongeling de bal keurig achter Shust werkte: 0-3. In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging. Een treffer van Smith Rowe werd na dik een uur spelen wegens buitenspel afgekeurd en Petr Cech was niet veel later attent toen Nicolas Careca zijn team enigszins terug in de wedstrijd wilde helpen. Bukayo Saka kon zijn debuut voor Arsenal bijna opluisteren met een goal, maar Shust verleende geen medewerking.