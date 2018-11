‘Ik denk dat de stap van Heracles-uit naar Eibar-uit iets te groot is voor hem’

PSV verloor woensdagavond met 1-2 van Barcelona en is daardoor uitgeschakeld op het Europese podium. Hirving Lozano liet desondanks een goede indruk achter en werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar de Catalanen. Kenneth Perez betwijfelt bij FOX Sports of de Mexicaan rijp is voor een overstap naar Barcelona.

“Is Lozano beter dan Ousmane Dembélé? Hij zou dan bij Barcelona met hem de concurrentiestrijd aanmoeten, ik weet het niet... Ik vond Dembélé goed tegen PSV, hij was een van de weinigen bij Barcelona die een beetje energie in de wedstrijd legde”, stelt Perez. “De link wordt gelegd met Luis Suárez, maar die ging eerst naar Liverpool. Liverpool was toentertijd niet top, zoals ze dat nu wel zijn. Ik denk dat de stap van Heracles-uit naar Eibar-uit iets te groot is voor Lozano.”

“Ondanks het verlies heb ik genoten van PSV, ook omdat ze iets anders probeerden met Luuk de Jong als tien en Lozano en Steven Bergwijn als aanvallers. Ik vond Lozano weer zo slim, loeren op een pass die net te kort is. Dat vond ik indrukwekkend”, analyseert de Deen. Hij zag ook De Jong opvallen bij de Eindhovenaren. “Mensen dichten De Jong nu toe dat hij in de Europese top mee kan, dat vind ik best verrassend. Feit is dat hij het in de Champions League goed heeft gedaan, daar wordt toch naar gekeken.”

Ook Ruud van Nistelrooij laat zich lovend uit over Lozano. “Ik zie hem als complete voetballer, die in iedere competitie kan spelen die hij wil”, zegt de oud-spits en trainer van PSV Onder-19 in gesprek met Marca Claro. “Hij wordt week in week uit beter en heeft als doel om de beste te worden. Hij weet en begrijpt dat hij nog een tijdje meegaat als voetballer en wil alles uit zijn carrière halen. Dat is erg goed. We zijn erg tevreden en zijn erg blij dat hij bij ons is.”