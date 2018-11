Feyenoord bereidt zich op bekend terrein voor op tweede seizoenshelft

Feyenoord gaat zich net als de afgelopen seizoenen in Spanje voorbereiden op de tweede seizoenshelft, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst verblijft van dinsdag 8 tot en met zondag 13 januari 2019 voor een trainingskamp in het Zuid-Spaanse Marbella.

Het is de zesde keer sinds 2012 dat Feyenoord in de winterstop kiest voor een verblijf in Marbella. Daarnaast streek de club in de kustplaats afgelopen april neer, in voorbereiding op de bekerfinale tegen AZ die gewonnen werd. De trainingen zullen opnieuw worden afgewerkt op het Marbella Football Center.

De trainingen van Feyenoord in Marbella zullen grotendeels achter gesloten deuren plaatsvinden, wat betekent dat het merendeel van de trainingen niet toegankelijk is voor pers en publiek. De club streeft naar minimaal één openbare training. Daarnaast onderzoekt Feyenoord de mogelijkheid om op vrijdag of zaterdag een oefenwedstrijd te spelen.

De Eredivisie wordt door Feyenoord hervat op zaterdag 19 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De winterstop begint na de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, op zondag 23 december.