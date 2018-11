Advocaat gaat niet mee in ‘Venomenema’-hype: ‘Ze doen maar’

Nick Venema rammelt aan de poorten bij FC Utrecht. De talentvolle spits is bij de beloften bezig aan een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en afgelopen zondag liet hij zichzelf zien bij zijn invalbeurt in de hoofdmacht tegen De Graafschap. Venema kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en met twee doelpunten bepaalde hij de eindstand op 5-0. Utrecht-trainer Dick Advocaat vindt dat Venomenema goed bezig is, maar voor een basisplaats lijkt het te vroeg.

De teller van Venema in de Keuken Kampioen Divisie staat inmiddels op negen doelpunten en in de Eredivisie maakte hij afgelopen zondag zijn eerste goals van het seizoen. Vrijdagavond gaat FC Utrecht op bezoek bij Excelsior en de negentienjarige aanvaller zal waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een plek op de bank. “Ze roepen maar, ze doen maar. Soms zeg ik er wat over en soms niet. Ik zie hem elke dag en het is een jongen met toekomst, dat moet je als Utrecht-zijnde koesteren. En dan moet je het goede moment vinden”, aldus Advocaat, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Uitvinden of hij de spits is die iedereen verwacht. Hij heeft zeker eigenschappen die veel jongens niet hebben.”

“Hij staat er goed in. Nick is een verstandige jongen, hij lacht, heeft plezier en traint graag. Je hoeft hem niet zo veel uit te leggen. Als hij problemen heeft staat de deur open, maar hij komt niet. Hij schopt ze er gewoon in, meer niet”, aldus Advocaat over Venema, die volgens de coach kritisch op zichzelf is. “Hij zei vorige week ook dat hij wel meer nodig heeft en dat is natuurlijk zo. Meevoetballend, het koppen. Een aantal dingen moet beter, maar primair blijft scoren en dat doet hij. Maar je kan niet van het ene op het andere moment basisspeler zijn. Dat moet je verdienen en uitstralen. Hij is er goed mee bezig, dat moet ik zeggen.”