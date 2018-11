‘Tegen het einde van het seizoen zal Kanté er genoeg van hebben’

N’Golo Kanté zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract bij Chelsea, maar dat zal hem volgens Tony Cascarino, voormalig spits van the Blues, er niet van weerhouden om de club te verlaten. De Frans international speelt onder manager Maurizio Sarri niet meer op zijn favoriete positie. Waar hij de afgelopen jaren indruk maakte als verdedigende middenvelder, laat Sarri hem dit seizoen aan de rechterkant spelen.

Chelsea leed afgelopen zaterdag op Wembley tegen Tottenham Hotspur (3-1) de eerste competitienederlaag van het seizoen. Na afloop uitte Sarri stevige kritiek op zijn ploeg en woensdag ging hij in op het spel van Kanté. De manager vond dat de middenvelder te veel uit positie liep en Chelsea mede daardoor had verloren. Sarri geeft de voorkeur aan Jorginho op de positie van verdedigende middenvelder en als daar geen verandering in komt, denkt Cascarino dat Kanté bezig is aan zijn laatste seizoen op Stamford Bridge.

Sarri gaf woensdag aan dat hij liever iemand met meer technische bagage laat spelen als verdedigende middenvelder. Jorginho en Cesc Fàbregas zijn de eerste en tweede keus van de coach. “Ik denk niet dat het commentaar van Sarri op Kanté iets is om ons direct grote zorgen om te maken”, zegt de voormalig Iers international in gesprek met talkSPORT. “Het grote probleem met Kanté is het feit dat ze hem een nieuw contract hebben gegeven omdat er zo veel clubs achter hem aan zaten, maar nu speelt hij ineens op een andere positie.”

“Je voelt aan alles dat zijn talent wordt verspild. Ik denk dat PSG en andere clubs hem graag zouden willen hebben. En waarom niet? Hij is zonder twijfel de beste ter wereld op die positie. Dat hij een nieuw contract heeft getekend zal in mijn ogen niet genoeg zijn om hem te behouden als hij op een andere positie moet blijven spelen. Tegen het einde van het seizoen zal hij er genoeg van hebben. Hij weet ook dat hij op een andere positie veel beter uit de verf komt.”