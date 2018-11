Fraser: ‘Ik vind de spelers tegenwoordig wel wat meer zeikerdjes’

De ziekenboeg van Sparta Rotterdam is de afgelopen weken volgelopen. Na Bart Vriends en Royston Drenthe kan trainer Henk Fraser voorlopig ook niet over Bradley Martis beschikken. Laatstgenoemde heeft zijn voorste kruisband gescheurd en is maandenlang niet inzetbaar. Fraser denkt dat de blessure van Martis misschien voorkomen had kunnen worden. "Het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid die je hebt met zo’n speler”, zegt hij tegen RTV Rijnmond.

De twintigjarige Martis raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Jong PSV. "Er zijn altijd mensen die moeten voelen wat ze zelf hadden kunnen doen. Ik als trainer, maar ook als zaakwaarnemers en ouders. Iedereen die betrokken is bij jonge spelers. Mijn angst in dit geval (blessure Martis, red.) waren de interlands met Curacao en het reizen”, aldus Fraser. “Dan baal je er van, omdat je het gevoel had dat je dit met een aantal mensen had kunnen voorkomen.”

Volgens Fraser moet een speler zelf kunnen aanvoelen of het verantwoord is om in actie te kunnen komen. De trainer vindt dat het spelen op het randje hoort bij het bedrijven van topsport. “Wij hebben allemaal wel eens een wedstrijd gespeeld, waarbij je je kan afvragen of het verantwoord is. Helaas kan het soms vervelend uitpakken, maar ik vind de spelers tegenwoordig wel wat meer zeikerdjes. Of ze dan juist niet professioneel met hun lichaam bezig zijn? Nee. Als je je lichaam professioneel verzorgt en je rust pakt, hebben ze gelijk. Maar dat is het in dit geval niet.”