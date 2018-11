Van Bommel onder de indruk van ‘topploeg’ Feyenoord: ‘Een klassespeler’

PSV verloor woensdagavond in eigen huis met 1-2 van Barcelona, waardoor de Eindhovenaren Europees zijn uitgeschakeld. Dat PSV na de winterstop niet meer in Europa actief is, doet pijn bij Mark van Bommel, maar de trainer kan niet lang somberen. Komende zondag staat in de Eredivisie namelijk de kraker tegen Feyenoord op het programma.

Van Bommel zegt bij Radio 538 dat hij een pittige confrontatie verwacht in De Kuip, aangezien Feyenoord 'gewoon een hele moeilijke ploeg' is. "Als je ze afgelopen zondag (tegen FC Groningen, 1-0, red.) de eerste twintig minuten ziet spelen, is het gewoon een topploeg. Daarna werd het minder, maar dat is ook logisch, omdat Groningen heel verdedigend speelt."

Bij de Rotterdammers doet Robin van Persie zondag mogelijk ook weer mee. De veteraan kampte de afgelopen weken met een blessure en moest bij verschillende wedstrijden verstek laten gaan. Deze week nam Van Persie weer deel aan de groepstraining bij Feyenoord en Van Bommel weet dat de kans aanwezig is dat de aanvaller van de partij zal zijn.

"Een klassespeler", zo wordt de routinier van de Rotterdamse club omschreven door Van Bommel, die regelmatig contact heeft met Giovanni van Bronckhorst, zijn vakgenoot die bij Feyenoord traint. "We appen veel. Hij heeft ook bij Barcelona gespeeld, we hebben naast elkaar gezeten in de kleedkamer. Dan app je van tevoren even", aldus Van Bommel.