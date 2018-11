Van Dijk door het stof: ‘Dan moet je je hoofd koel houden’

Liverpool verloor woensdagavond op bezoek bij Paris Saint-Germain met 2-1, waardoor de Engelse topclub in december tegen Napoli een goed resultaat moet boeken om te overwinteren in de Champions League. Virgil van Dijk erkent dat hij bij de eerste tegentreffer niet vrijuit ging en steekt de hand in eigen boezem.

Voorafgaand aan de openingstreffer was het wegwerken van de bal niet voldoende van Van Dijk, waarna Juan Bernat kon profiteren. “Er zijn bepaalde momenten waarin je je hoofd koel moet houden. Dat was lastig”, zegt de verdediger via de officiële kanalen van the Reds. “Ik probeerde de bal weg te werken, maar de bal kwam half achter mij.”

“Dat moest echter beter, maar iedereen maakt weleens foutjes. Ik moet ervan leren. De tweede tegentreffer was in de counter, dat is waar zij goed in zijn. We moeten gewoon beter worden. Je maakt het jezelf lastig als je met 2-0 achterkomt, zeker na een minuut of dertig. We hebben in de tweede helft veerkracht getoond. Nu moeten we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor het weekend.”

Van Dijk speelt komende zondag met Liverpool de beladen derby tegen Everton, dat momenteel op de zesde plek in de Premier League bivakkeert. Liverpool, dat in Groep C van de Champions League op de derde positie bevindt, staat in eigen land op de tweede plek, met twee punten achterstand op koploper Manchester City.