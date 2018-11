Barcelona-aanvaller getipt bij Arsenal: 'Naar zo'n type moet je kijken'

Ousmane Dembélé wordt in de Engelse tabloids regelmatig in verband gebracht met een transfer naar Arsenal en Ray Parlour denkt dat the Gunners er goed aan zouden doen om de Franse aanvaller over te nemen van Barcelona. De oud-speler van onder meer Arsenal is ervan overtuigd dat Dembélé van toegevoegde waarde zou zijn voor het team van manager Unai Emery.

De 21-jarige Dembélé werd in de zomer van 2017 door Barcelona overgenomen van Borussia Dortmund. De Frans international kwam dit kalenderjaar regelmatig in opspraak door zijn gedrag buiten het veld. Onlangs nog kwam hij te laat voor een wedstrijdbespreking, waarna hij een aantal wedstrijden buiten de selectie werd gelaten. Parlour denkt dat een overstap naar Arsenal een goede oplossing zou zijn voor beide partijen. “Hij is een speler die kwaliteit toevoegt aan je team. Hij is het type speler waar je als club naar moet kijken”, zegt hij tegenover de Daily Star.

Parlour beseft dat er veel komt kijken bij een eventuele transfer. “Ik denk ook dat er naar zijn achtergrond wordt gekeken. Hoe zou hij passen in de kleedkamer? Zou hij zich nederig opstellen en hard werken? Dat is iets voor de mensen die hem moeten kopen om uit te zoeken. Zij moeten kijken naar zijn karakter. Ik ben ervan overtuigd dat ze bekend zijn met een groot aantal spelers die met hem te maken hebben gehad. Hij heeft in ieder geval genoeg kwaliteit, dus dan is het aan Emery om met zijn persoonlijkheid om te gaan. Als dat goed gaat, zou hij het een uitstekende versterking zijn.”